Tots mentim? Pau Freixas busca la resposta

Hi ha molts tipus de mentides, des de les més innocents a les més verinoses. El que tenim clar, és que tots en alguna ocasió les utilitzem per fer més amable el nostre dia a dia. La mentida forma part de les nostres vides. La fina línia entre la veritat i la mentida és un element que dona molt de joc a la ficció. Pau Freixas ha presentat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias la seva nova sèrie 'Todos mienten', una història on els secrets i les aparences dibuixen el camí de tots els seus personatges.

Pau Freixas estrena el 28 de gener 'Todos mienten' a Movistar+. Un thriller que té lloc a una exclusiva urbanització anomenada Belmonte. Allà comença a córrer per xarxes socials un vídeo sexual d'una professora amb un alumne i això revoluciona la vida d'una societat basada en les aparences, però que realment amaga moltes coses. Un assassinat acaba d'amenitzar el desastre.

La presència de les xarxes socials i com aquestes poden perjudicar-nos és un dels temes que ha tractat Pau Freixas a 'Todos mienten'. La forma en què compartim les nostres vides privades a internet i ens sotmetem al judici públic de forma constant n'ha volgut parlar a 'Punts de vista', on també ha explicat fins a quin punt les seves creacions estan influenciades per la cultura audiovisual americana i com viu la indústria actualment la relació entre públic jove i televisió.