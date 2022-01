Jordi Maluquer va nèixer a Barcelona el 1935 i va morir a principis d'aquest any, el 15 de gener de 2022. Escriptor, periodista i crític musical, va defensar les seves conviccions per aconseguir una gran tasca: la recuperació del català i del món cultural propi de Catalunya després de la foscor del franquisme.

Ja el 1955, publicava poemes i una any més tard, narracions. Col·laborava amb Serra d'Or, El Ciervo i El Correo Catalán. L'any 1962 va guanyar el premi Víctor Català amb el llibre Pol·len. També va traduir i publicar en català un llibre sobre un religiós dominic belga, Premi Nobel de la Pau el 1958.

Redactor i crític musical a TVE Catalunya

Maluquer va treballar de redactor de programes a TVE Catalunya, al programa d'actualitat cultural Tot Art, la primera revista d'actualitat cultural a la primera televisió en català. En aquest espai, emès durant la segona meitat dels anys 70, es presentaven entrevistes i reportatges sobre els professionals o aficionats implicats en qualsevol de les disciplines artístiques arreu de Catalunya i les Illes Balears.

El document més antic de Jordi Maluquer que es conserva a l'arxiu històric de TVE Catalunya és un reportatge en el què, com a expert crític musical, presenta el reportatge Cant coral, tècnica polèmica.

27.33 min Arxiu TVE Catalunya - Tot Art - 22/08/1976

Aquell mateix any, es materialitzava un somni per a molts catalans en el què Maluquer havia treballat de valent: va ser un dels fundadors, i posteriorment el segon director, del diari Avui, el primer en català. No oblidaria la nit que l'Avui va sortir al carrer: el 23 d'abril.

04.54 min Arxiu TVE Catalunya - Diada de Sant Jordi i sortida del primer número del diari Avui

Era el 1976, per a molts esdeniments, l'any u. I era el mateix dia de Sant Jordi, la data triada perquè el rotatiu arribès per primer cop a les mans dels lectors. En la celebració d'aquella diada al carer, amb un caire més català i allunyat dels protocols de l'Administració, també l'havia fet possible Jordi Maluquer, amb l'ajut de noms tan destacats del catalanisme com Josep Espar Ticó i Jaume Vilalta.