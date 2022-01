És realment el "Blue Monday" el dia més trist de l'any?

Estem més tristos quan arriba cada tercer dilluns de gener? Això és el que afirma qui creu amb el "Blue Monday", conegut com el dia més trist de l'any i que continua sent el protagonista del mes de gener any rere any. Les xarxes socials i els grups de Whatsapp continuen omplint-se d'articles que reafirmen aquesta teoria i la gent segueix creient amb la seva veracitat.

Però, tot i la seva popularitat, el "Blue Monday" no deixa de ser una mentida que va néixer com a reclam publicitari i que realment no gaudeix de fonament científic. Es tracta d'un "bulo" popularitzat fa uns anys que, en realitat, comporta un risc que alguns psicòlegs n'adverteixen.

Origen en el màrqueting El terme va ser publicat per primera vegada el 2005 com a part d'una campanya de la televisió temàtica de viatges Sky Travel. La va fer l'agència de comunicació Porter Novelli, que va intentar que algun acadèmic del camp de la Psicologia firmés l'estudi, sense èxit. Finalment, el signant va ser el psicòleg Cliff Arnall, procedent del Cardiff Centre for Lifelong Learning, que va avalar una presumpta fórmula científica. El "Blue Monday" es una campaña de márquetin, no el día más triste del año Un article de Puromarketing.com apunta que es tractava d'un "altre invent del màrqueting per incitar a continuar comprant". Mitjans de comunicació com la cadena NBC o la BBC es van fer ressò del suposat dia més trist de l'any. Però només un any després, el 2006, The Guardian desmentia aquesta “investigació” i la seva fórmula. Anys més tard ho va fer el mateix autor, Arnall. Aquest va explicar que se n'alegrava de l'impacte que va tenir l'expressió, però que anima la gent “a refutar la idea que és el dia més depriment i a utilitzar-lo com a trampolí per fer les coses que realment importen a la seva vida”.