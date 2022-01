Nacho Vegas presenta nuevo disco y se llama ‘Mundos Inmóviles Derrumbándose’, un título muy significativo en este momento, ya que es un reflejo de lo que nos ha pasado y se refiere tanto a esos mundos que nos habitan como a esos mundos que habitamos. “Cada día tenemos que luchar contra ese ser reaccionario que llevamos dentro y que a veces nos impide avanzar. Y hay veces que tenemos que seguir resistiendo. Creo que la música tiene el poder de moverte por dentro y, a veces, de echar abajo esos mundos inmóviles que a veces necesitamos derrumbar para construir otras cosas nuevas. Y creo que estamos en un momento en el que toca reconstruir muchas cosas y para hacerlo hay que empezar a derrumbar otras.”

Se maneja entre la canción de autor y la escena indie, pero pasa de las etiquetas, aunque no le molesta ninguna. Sus temas van desde la belleza poética de 'El don de la ternura' al villancico anticapitalista 'Big Crunch'. “Las canciones hablan por sí mismas y te olvidas de si lo que estás escuchando es rock, pop o jazz. Es algo emocionante y de eso se trata este trabajo.”

Es el primer trabajo que ha grabado y que va a girar sin su banda de siempre, que ahora son otra formación: León Benavente . Por eso para él es especialmente emocionante empezar esta nueva gira, porque los conciertos son un trabajo colaborativo y depende las personas con las que interpreta sus canciones en directo. “Si una virtud tengo con orgullo es que me sé rodear de gente muy bonita y es este caso. Era ya el caso de Léon Benavente, que también sacan disco, y estoy orgullosísimo del éxito que tienen. Y es el caso de mi banda de ahora. Y además me hace especial ilusión tocar canciones antiguas con gente que las toca por primera vez porque de ese modo sientes que las canciones cobran vida de nuevo y eso es lo bonito.”

Una vida musical

Ese chico tímido que desde niño hacía canciones, ahora está en lo más alto del panorama musical, triunfando con cada uno de sus trabajos. Unos discos introspectivos y de mirada certera a la realidad. “La música me ha ayudado a vencer esa timidez, porque al final siempre hablas de ti. Se trata de que las canciones cuenten una verdad y para eso tienes que bucear dentro de ti y también abrir las ventanas y ver lo que pasa fuera. Y a mí las canciones me han ayudado a comprenderme mucho mejor y a superar mis problemas de timidez.”

Lleva más de 20 años tocando en solitario, y algunos antes en sus orígenes en diferentes grupos. Más de 20 años lidiando con una industria musical muy cambiante. “Ha sido todo muy emocionante porque yo soñaba con poder dedicarme a esto, pero cuando escribía las primeras canciones no sabía si le interesarían a alguien, solo sabía que sentía la necesidad de escribirlas, pero no sabía que vida iban a tener. Y poder dedicarme a esto es una suerte. Y también te llevas algunas desilusiones, porque estás en el mercado, pero tienes que intentar que no te absorba demasiado la industria musical.”