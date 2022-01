A Hoioh Design, entenen el seu estudi com un espai per al joc. Els seus creadors, la Zulema Josa, en Roger Llimós i en Luca Castigliori, elaboren mobiliari de fusta amb una personalitat molt distintiva i una identitat pròpia que fusiona el disseny, la utilitat i l'experimentació. Només has de donar un cop d'ull a les seves creacions per saber que han estat pensats perquè siguin molt més que mobles simples. Tenen formes arrodonides i diferents, les seves possibilitats són múltiples i fan que, fins i tot, la canalla s'hi pugui recrear a l'hora d'utilitzar-los.

Potser en un primer moment pots pensar que són difícils de muntar, però Hoioh Design s'ha volgut allunyar dels típics mal tràngols a l'hora de portar les seves peces a la forma final. Cansats d'aquells llibres d'instruccions llargs i complicats que mires una vegada i després tires a la brossa, Hoioh Design ha volgut minimitzar aquests llibres i l'han reduït a un requadre amb un codi QR. Això permet que, per part dels clients, es puguin consultar els passos en línia i fins i tot en forma de vídeo; i, per part de l'estudi, puguin actualitzar-los i millorar-los d'una manera sostenible. Sense gastar paper. A més, seguint amb el concepte del joc, després de fer servir el codi QR se'n pot fer un origami! Com explica en Luca, "ens encaixava molt bé tenir aquest element en el nostre brànding". Han portat a l'extrem, amb un altre element de joc, un pas a l'hora de muntar els mobles que, normalment, no té res d'entretingut.

Codi QR RTVE

Un plus de sostenibilitat Per Hoioh Design, actualment, començar un projecte sense pensar en la sostenibilitat no és possible. "Ha d'estar a la base del que fem, la sostenibilitat és una necessitat". Per aquesta raó, el seu procés de producció és segons demanda i sense generar estocs per tal de no necessitar cap classe de centre logístic al darrere per fer els repartiments. També produeixen sempre localment, "a prop del consumidor final", i amb fustes certificades. Majoritàriament, el material que utilitzen és una fusta dura, resistent a la humitat i amb certificat ecològic. Tamboret Hoioh Design Tamboret Hoioh Design RTVE