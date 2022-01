Frida Kahlo: imaginar el mite en un gran espai immersiu

Les imatges més icòniques d'una dona símbol: flors, ocells, aigua i sobretot, el seu rostre. Els autoretrats de Frida Kahlo i els seus somnis omplen l'espai Ideal de Barcelona en una suma de les seves creacions i els elements que van ser part indestriable de la seva vida.

La mostra Frida Kahlo, la vida d'un mite està formada per una instal·lació digital que envolta l'espectador, un espai immersiu de més de mil metres quadrats. És un viatge per la vida de l'artista que no inclou le seves obres, sinó fotos, pel·lícules, objectes i música. Així dona a conèixer els moments més destacats de la seva vida d'aquesta artista mitificada.

Un espai sorprenent per coneixer una vida única

Ideal, centre d'arts digital, és a l'emplaçament on es va obrir el 1917 el cinema amb el mateix nom. També hi havia hagut una pista de patinatge i per això d'aquest cine també en deien el 'rellis' o 'rellisquin', de relliscar. Hi passaven pel·lícules i també s'hi feien espectacles de varietats. Tenia 2.500 butaques i a mitjans del segle XX hi havia qui es quedava dret!

El cinema Ideal va tancar portes el 1984 amb la projecció de Psicosis, de Hitchcock. Del 1985 al 2014 va ser plató de cine. Allí s'hi va enregistrar l'espai de TVE Catalunya anomenat La Palmera, que presentava per Jordi González. El 2019 torna a ser obert al públic amb exposicions que, gràcies a les noves tecnologies ofereixen experiències amb continguts audiovisuals especialment centrats en l'art.

La pintora mexicana representada amb flors: Kahlo pintava sobretot autorretrats amb molts elements vegetals rtve

Frida Kahlo, (Mèxic 1907-1954) va ser una pintora que va portar al llenç el seu patiment: arran d'un accident de trànsit, passava llargues temporades al llit i tenia molt de dolor. La van haver d'operar fins a 32 vegades. Kahlo pintaba sobretot autorretrats, políticament era comunista com el seu marit, el pintor Diego Rivera, van estar vinculats a diferents moviments sociopolítics al seu país i junts van exposar a París.

Tots dos s'han convertit en icones de l'art popular mexicà d'arrels indígenes. Però ella especialment ho és del moviment feminista per la seva imatge de dona forta davant l'adversitat, que no defugia la part dolenta de la seva vida i es mostrava als quadres tal com era. Amb una obra gairebé inclassificable i fàcilment reconeixible, és coneguda arreu del món. Frida Kahlo deia que no pintava la vida sinó els seus somnis. En aquesta exposició ens envoltem precisament d'imatges ben oníriques.