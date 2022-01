Els desallotjats de la nau ocupada de Badalona passen la nit al ras

Bona part dels desallotjats de la nau del Gorg a Badalona han passat la nit a la plaça del Cotonifici, just davant de l'immoble. Han dormit entre mantes i fogueres per fer front al fred. Les més de cinquanta persones que van abandonar el matí del dijous l’edifici on vivien des de feia anys no saben ara on aniran en els pròxims dies.

01.52 min Els desallotjats no saben on aniran en els pròxims dies | Sergi Bassolas

"No tenim on dormir i ens quedarem aquí", ha explicat Ansoumani Kouyate, un jove provinent de Guinea Conakry. La majoria són persones immigrants que s’han vist obligades a viure al carrer. De fet, gran part dels qui vivien a la nau del carrer del Progrés provenen d’una altra nau de Badalona que es va incendiar a finals del 2020.

Els ocupants volien marxar de la nau Riz Arman és de Nigèria i té 25 anys. En feia tres que vivia amb altres 100 persones a la nau que ara s’ha quedat buida. Arman ha dit que viu de la ferralla que hi troba als carrers. “Si hagués sabut que viuria així no hauria marxat del meu país”, ha afirmat. Arman detalla que ells volien marxar de la nau, i que només demanaven tres mesos perquè ara mateix les temperatures són molt baixes com per passar la nit al carrer. Aquesta nit a la plaça l’han passat amb molt de fred, afirma. I ara no sap quant de temps estaran aquí, ja que ningú els ha dit res. “Només demanem un sostre per viure”, suplica. Els desallotjats han dormit entre mantes i fogueres per fer front al fred Laura Vidal