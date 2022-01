Avui fa dos anys de l'explosió a la planta Iqoxe de Tarragona i a les 18:15 h d'aquest vespre, veïns i sindicats s'hi manifestaran per exigir més seguretat a la química. Denuncien la lentitud de les administracions en la presa de mesures que evitin un nou accident com el que va costar la vida a dos treballadors i un veí de Torreforta, ferir a altres 4 persones i molts danys materials.

Interior ha instal·lat 56 sensors de tòxics al Polígon químic de Tarragona. Són per a la prova pilot que permetrà detectar núvols tòxics i fuites de clor i sulfur d'hidrogen en el marc del Plaseqta (Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona). Durant els mesos vinents es provaran per garantir l'òptim funcionament del sistema i avaluar possibles falsos positius o negatius.

La instal·lació de 56 sensors de clor i sulfur d'hidrogen va ser anunciada el mes de juliol pel conseller Ignasi Elena en una reunió amb alcaldes dels 29 municipis afectats pel Plaseqta. Els darrers dies també s'ha procedit a realitzar la instal·lació del maquinari necessari per a la recepció en temps real i continu de les lectures que realitzen els sensors. A partir d'ara i els mesos vinents es duran a terme proves per garantir que el funcionament del sistema és òptim.

Actualment, la Direcció General de Protecció Civil treballa a ampliar la prova pilot tant pel que fa a productes detectats, com a la zona coberta per la malla de detecció de fuites. Fruit d'un treball d'anàlisi tècnic, es determinarà quants nous sensors s'instal·laran i en quines ubicacions.

Els sensors que s'han instal·lat, i altres que es podran instal·lar, estan configurats per detectar nivells de toxicitat greus d'acord amb la normativa d'emergències químiques.

On se situen els sensors?

Sistema per avisar ràpidament la població d’una fuita

Pel que fa a l’empresa, però, la situació s’ha regularitzat . En aquests moments IQOXE ja ha substituït els reactors malmesos per l’accident del 14 de gener de 2020 i compta amb el vistiplau de la Generalitat i l’ Ajuntament de la Canonja per recuperar l’activitat des de principis del mes passat, gairebé dos anys després d’estar aturats. Protecció Civil va aprovar el mes de juliol del 2021 el pla d’autoprotecció (PAU) de l’empresa, després que es demostrés que IQOXE va treballar durant quatre anys sense l’ homologació d’aquest requisit indispensable, ja que es trobava “en tramitació” perquè es va considerar “desfavorable” en dues ocasions.

L'ona expansiva provocaria l' esfondrament parcial d'un edifici de cinc plantes de la plaça García Lorca de Torreforta, on un veí va morir a causa de l'impacte d'una planxa metàl·lica d'una tona.

El 14 de gener de 2020 a les 18:41 hores, una forta explosió originada en un reactor que després s'estendria cap a una cisterna d'òxid d'etilè causaria dos morts i vuits ferits en la mateixa instal·lació. Per la deflagració s'obligaria a milers de veïns a confinar-se a les seves cases tot i que segons fonts oficials no s'originà cap núvol tòxic.

Investigació

El dimecres dia 15 l'empresa anuncià que obria una investigació interna sobre l'accident més gran del polígon petroquímic del sud d'Europa.

CCOO denunciaria el 14 de gener, dia de l'accident, que les alarmes de confinament no havien funcionat després de l'explosió. CCOO assegurà que el pla d'emergències per risc químic, Plaseqat, activat en fase d'alerta, "no ha funcionat". I denuncià també que "ja havia denunciat" a la Generalitat que es detectaven problemes en el seu funcionament.

L'altre sindicat amb representants a IQOXE, UGT, s'havia mostrat "preocupat" pels treballadors de la companyia i va lamentar la "nul·la sensibilitat d'empresaris i administracions per evitar accidents". Després de l'explosió els sindicats denunciaren de nou que "la precarització laboral a la planta no permetia garantir els nivells adequats de seguretat".

La Generalitat de Catalunya va denunciar també IQOXE per "no facilitar la informació i no seguir els protocols" després de l'explosió.

Inspecció de Treball va explicar que l'empresa IQOXE havia rebut quatre sancions al llarg dels últims anys que oscil·laven entre els 2.000 i els 8.000 euros, per diversos incompliments de la normativa.