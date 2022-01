El poder cultural de la moda amb Custo Dalmau

"I am the power, and you too" és el nom d'una de les últimes col·leccions del dissenyador català Custo Dalmau. L'empoderament personal no es pot entendre sense el que ens vesteix, el que ens posem descriu moltes vegades la nostra actitud davant la vida. De la força de la moda i de moltes coses més en parla Custo Dalmau amb Tània Sarrias a 'Punts de vista'.

Nova York, Milà, París... i moltes d'altres ciutats del món han caigut rendides a un dels dissenyadors catalans més internacionals. I no només les ciutats, també grans 'celebrities' com Jennifer López o Julia Roberts no han pogut evitar vestir alguna vegada amb les seves creacions. En aquest monogràfic de 'Flash moda' podem veure algunes de les personalitats que han lluït les seves creacions.

21.07 min Transcripción completa Ángel Custodio Dalmau, más conocido por Custo, nació en Barcelona en 1959 y desde pequeño ya se atisbaba que sería una persona muy inquieta, con ganas de volar y descubrir muchos horizontes a los que subirse. Inició sus estudios de arquitectura, pero tras un viaje a Estados Unidos en 1980, junto a su hermano David a los lomos de una moto, decidió dedicarse al diseño de camisetas y tras visitar en Sudán a una vidente que le echó las cartas y le anunció un cambio de vida. Entraron en el mundo de la moda un poco por casualidad. Porque no tenían ni vocación, ni entusiasmo por este mundo en el que, casi tres décadas después, se sienten atrapados. Nueva York podríamos tomarlo como un verdadero origen de lo que está pasando ahora. Aunque a lo que me voy a referir no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Pero aquí en Nueva York, en junio del 80 empezamos un viaje alrededor del mundo en moto. Empezamos en el Village, en Washington Square y bueno, ese viaje fue el que realmente me cambio la vida. Yo estaba estudiando arquitectura y al regresar de este viaje pues ya no quise volver a la universidad. Y me dediqué a encontrar salida al futuro. Entonces, cuando pasamos en moto por California, descubrí la cultura del surf, me encantó lo que vi allí, y al terminar el viaje, al cabo de año y medio, con mi hermano David, decidimos ir al sur de California, a San Diego, a tratar de ponernos encima de una tabla y poder deslizarnos por las olas. Estuvimos allí un par de meses y, aparte de pasárnoslo muy bien, conectamos con la cultura del surf, los surferos de verdad. Vimos las primeras camisetas estampadas, cosa que era un producto muy exótico. Hace casi 30 años, no existían las camisetas estampadas. Y al regresar a Barcelona, después de haber surfeado decidimos poner en marcha el proyecto de diseño gráfico aplicado a unas camisetas básicas para hombre, esto fue el origen de lo que hoy es Custo Barcelona. Usando esto como punto de partida, la marca se lanzó bajo el nombre de Custo Line. Los hermanos Dalmau empezaron a trabajar aprendiendo sobre técnicas de impresión y sus acabados. Con el tiempo la investigación en el uso del color y los estampados, se convirtieron en innovación, audacia y sofisticación. Rápidamente, se forjaron una imagen de marca, gracias a un estilo diferente, original y muy personal. En ese momento, no sabíamos ni siquiera que existía la moda, pero las primeras colecciones que hicimos en Barcelona enseguida se distribuyeron a través de tiendas de moda. Y en ese tiempo, el proyecto empezó a rodar rápidamente porque las camisetas estampadas no existían en el mercado, era un producto muy nuevo, a la gente le interesó y enseguida se puso en marcha el proyecto. En 1996, se enfrentaron al gran reto de crear su propia marca: Custo Barcelona. La decisión de llevar sus colecciones al escaparate que significaba Norteamérica, que en ese momento vivía una apertura a nuevas ideas, fue un acierto que marcó el principio de una gran carrera. Pionero en lanzar la lencería del hombre al exterior, el estilista catalán fue quién dotó de personalidad a una prenda tan humilde como era hasta ese momento la camiseta. Lo que Calvin Klein supuso a la ropa interior, Custo Dalmau lo consiguió con la exterior, al dotarle de visibilidad. Desde el primero momento el proyecto se basó en camisetas, que en aquel momento eran de hombre, camisetas básicas de algodón donde aplicábamos grafismos. Y allí ya decidimos que el ADN del proyecto tenía que ser: color, grafismos y fusión de materiales. Queríamos hacer una camiseta que no solo estuviese confeccionada con un solo material, sino que le diese un efecto más 3D, más contemporáneo, y bueno hemos sido fieles a este ADN. Hemos sofisticado la colección. Hemos aprendido muchas cosas en 29 años, pero seguimos siendo fieles a la fusión de materiales, grafismos y colores. Pronto los organizadores de la semana de la moda de Nueva York oyeron hablar de este joven diseñador que estaba revolucionando la sociedad americana y algunos medios hablaban del fenómeno de la "customanía", por lo que les invitaron a desfilar por primera vez, en la semana del Prêt à porter de Nueva York, en 1997. Causó una gran impresión, debido al intenso colorido de sus prendas y al ingenio de sus estampados, en una ciudad donde el negro es como un uniforme. Custo experimenta con tricots y sedas, lanas y plumas para crear un contraste de texturas en algunas de las piezas de mujer y de hombre, confeccionadas de forma artesanal y con gran calidad. Pero su fuerte es, sin duda, el "patchwork", mediante la unión de diferentes restos de tejidos y materias crea una pieza vistosa como pocos diseñadores lo han conseguido en la actualidad. La aventura de Custo, empezó digamos en noviembre del 81, estuvimos durante 10 años prácticamente viviendo del mercado doméstico, del mercado de España. Ya teníamos algún cliente en el extranjero. Recuerdo que a finales de los años 80, vendíamos en tiendas de Los Ángeles, Dallas, Nueva York, alguna tienda en Francia... Pero realmente el proyecto se internacionalizó, cuando entramos en el año 97, en Estados Unidos. Ahí si que cambió totalmente la dimensión de la aventura y nuestro proyecto va a muchos mercados internacionales. La atención de los periodistas llevó a su colección hasta las principales páginas de las revistas de moda. Estas continuas apariciones en prensa y televisión, dispararon las ventas de la firma en Estados Unidos, provocando un creciente interés por la marca en los mercados europeos y asiáticos, donde se repitió el éxito. Por este motivo, en poco tiempo sus camisetas sedujeron a los estilistas y directoras tanto de cine, como de series de televisión del estilo de Friends o Sexo en Nueva York que las elegían para vestir a algunos de los actores más de moda del momento: Sarah Jessica Parker, Julia Roberts en Novia a la fuga, Drew Barrymore, Bridget Fonda, en Jackie Brown de Tarantino Madonna, los Back Street Boys o Nelly Furtado, son solo algunos vips de la larga lista de adictos a sus prendas. Desde entonces el escaparate estadounidense ha seguido siendo su punto principal donde los nuevos desafíos son constantes en la carrera de estos dos hermanos. La evolución que ha tenido, ¿no?, me parece maravillosa, que empezaron su hermano y él con las camisetas, haciendo camisetas muy concretas y especiales y ahora han hecho un "total look" como lo llaman ellos para vestirnos de arriba a abajo. Está muy bien, me encanta la ropa, es muy atrevida y muy marchosa, muy especial con los colores y todo. A las camisetas, piezas claves del universo Custo, se han incorporado otras prendas hasta crear una línea completa de moda y accesorios para hombre y mujer. La clave de su éxito es un diseño diferente que construye colecciones completas que reflejan una manera concreta de ver la vida. Nos sentimos camiseteros radicales, pero en 28 años la curiosidad nos ha llevado a desarrollar productos y ahora colecciones completas tantohombre y como mujer. Hay alguna colección de accesorios. Pero te diría que el concepto de la camiseta ha sido el motor de todas las líneas que hemos desarrollado. Nosotros hemos dicho muchas veces que una abrigo es una camiseta grande que te pones encima de otras piezas. O un pantalón o una falda es una camiseta que entra por los pies. En la actualidad tenemos colecciones de 500 y pico de prendas de las cuales una tercera parte, corresponde a lo que nosotros llamamos camiseta, aunque hay muchas categorías dentro de la camiseta. Aparte de las camisetas, que son el best-seller de la compañía, los vestidos son la segunda pieza más vestida los abrigos en invierno, las faldas y luego ya están todas las piezas que completan el look y las propuestas de la colección de Custo. Ahora no solo diseña moda, sino que además se ha atrevido con el mundo de los perfumes y las gafas. Se diversifica y personaliza ya que siempre le ha interesado explorar nuevos terrenos. En estos momentos todo lo que lleva su etiqueta significa éxito asegurado. Desde que el diseñador crease la firma, sus colecciones solo consiguen aplausos y prestigio. Hemos inventado también las colecciones. En la actualidad, hay la colección Custo Pure que es la colección más básica, donde los iconos de Custo, las camisetas en su categoría más básica, más accesible, entran dentro de la categoría Custo Pure. Custo Premium que es la parte más sofisticada, la colección de moda. Recientemente, hemos sacado el concepto Low-luxury, que es un mestizaje entre "low cost" y "luxury" que significa, la idea que está detrás de este concepto, es lanzar al mercado productos de lo que entendemos por lujo a precios muy asequibles, porque se estudian con mucho detenimiento los procesos industriales, la manera de fabricarlo y los materiales con los que trabajamos. La firma continua dedicando gran parte de su esfuerzo a explorar nuevas técnicas de estampación, para seguir siendo pioneros. En la actualidad sus diseños se pueden encontrar en más de 3000 puntos de venta entre España y el extranjero. El director creativo, quiere lograr un mayor tamaño de su enseña y debido a esto proyecta la entrada en el mundo de la franquicia. En la misma línea, la compañía que dirige ha impulsado tiendas propias en lugares céntricos de las capitales importantes del mundo. Lo que le ha permitido contar con puntos propios en París, Roma Tokio y en varias ciudades españolas y estadounidenses. Todo ello en un momento de acentuada zozobra económica internacional. No hace falta hablar de la situación económica mundial, todo el mundo la conoce. La moda es sensible a la economía, pero también pensamos que las crisis deberían comportar momentos de máxima creatividad y es lo que estamos apostando, estamos tratando de lanzar productos de muchísima novedad. Hay productos que hoy, el mismo producto cuesta un 30 o 40% más barato que hace un año o dos años porque hemos conseguido reestructurar la fabricación y hemos reducido costes. Hombre intuitivo, cree en la planificación y en que para triunfar, se necesita talento y saber venderse. Seguimos con los planes de expansión. Este año se han abierto 4 0 5 tiendas, en el año 2010 está previsto 15 tiendas en todo el mundo, lanzar nuevas líneas como la de niño y alguna licencia más. Aunque las colecciones van cambiando, el público al que van dirigidas sigue siendo el mismo: gente que busca un lenguaje de una manera renovada cada seis meses. La "persona custo" es aquella a la que le gusta expresar su individualidad, tiene sentido del humor y huye de las imposiciones. Y es que la moda es lo que tiene, que cada cierto tiempo se acompaña de aire fresco que renueva los armarios. Es natural evolucionar porque tratamos que cada colección sea un aprendizaje y para mejorar la siguiente. A pesar del éxito internacional, esté ávido estilista empresario, sigue sin lograr ser profeta en su propia tierra, porque según reconoce, más de la mitad de los fans que entran en sus locales españoles, son turistas. Además la piratería perjudica a la moda y el motor mundial de este negocio es China, líder en copiar todo lo imaginable. Para nosotros cada colección es el tratar de ser los mismos cambiándolo todo. Que el consumidor sea capaz de reconocer la colección, el producto, sin leer el nombre en la etiqueta. Nos parece un poco patético que la gente tenga que aprovecharse del trabajo de los demás para hacer el suyo. Esta firma hace de la ecología un referente en la moda con sus colecciones. Y gracias a su misión se ha convertido en uno de los nombres más famosos del planeta. Su capacidad de sorprender no cesa. Para Custo la ecología es el código natural de la moda, y de ahí, ha ideado "ecoglamour" unos trabajos caracterizados por la luminosidad y un toque étnico. Pensamos que la camiseta es un gran invento del siglo pasado junto con el jean, y nosotros nos dedicamos a tratarla a fondo, a especializarnos en ella porque es una prenda que te da muchas posibilidades de lanzar mensajes. A punto de celebrar los 30 años al pie del cañón, es el mejor abanderado de una imagen atractiva y rigurosa, al mismo tiempo que ha hecho mucho por crear una corriente de simpatía hacía todo lo que suene a español en el mundo. Yo siempre lo he dicho que en España hay mucho talento para el diseño de moda, pero también el diseño de moda tiene que estar acompañado del marketing de moda, es un trabajo específico que hay que saber hacer y yo creo que en España adolecemos un poco del empresario de moda que sepa vender el proyecto de un diseñador. He ahí la herida sin cicatrizar de este sector en nuestro país. En el negocio de la moda un buen producto ya no es sinónimo de triunfo sino que muchas veces tiene más peso la logística y las estrategias de marketing. Por eso las pasarelas internacionales, hablan con más rotundidad que la Cibeles Fashion Week de Madrid. Las pasarelas en Europa se nutren más del riesgo que le gusta imprimir al diseñador en cada colección. Aquí son mucho más académicos, hay tres o cuatro diseñadores que marcan la moda en Estados Unidos. Apartarse de lo que hacen ellos es poco menos que no existir. En Nueva York, París o Milán las propuestas son muchas abiertas y el riesgo, la gran novedad, se valora mucho... aquí no tanto. La "customanía", esa corriente de simpatía hacía todo lo que significa este estilo ha llegado incluso a acuñar un nuevo vocablo: si alguien nos propone "customizar", no teman, se trata de hacer una prenda personal e intransferible, estampando tu propio diseño en una camiseta cualquiera. Apostamos por el trabajo serio y riguroso, entonces, hemos tenidos la suerte de tener una expansión muy rápida, y bueno pues, para ocuparte bien de cumplir con todos los "hijitos" que tienes por ahí, pues tienes que trabajar mucho. Y es que en su vocabulario, junto a la palabra trabajo viene hilada otra: la de entusiasmo. Y ambas juntas de la mano hacen fuerte su sentido. Tanto mi hermano como yo, seguimos tan entusiastas ahora como cuando empezamos. Y creo que esto es una meta importante. En este trabajo el entusiasmo hay que tenerlo siempre. Si para muchas personas la juventud es una estado mental, Ángel Custodio Dalmau, lo lleva al extremo y lo dulcifica con sueños imperecederos. A mi me gustaría haber vestido a Marilyn Monroe, siempre lo he dicho... un poco tarde ya. Su pasaporte echa humo porque no hay semana del año que no viaje, cambia de continente con la misma facilidad con que cambia de ropa y sus gustos nómadas ha sabido trasladarlos a su vida familiar con muchos alicientes. Yo tengo una familia y tengo la suerte de desconectar muy fácilmente de la privada a la profesional. Cuando estoy en el trabajo, estoy muy focalizado en lo que estoy haciendo, y cuando estoy con mi familia, no me acuerdo ni del trabajo. Cuando tengo tiempo libre, la prioridad es pasarlo con los niños. Y este verano, pues hemos estado viajando por California, ha sido un viaje fantástico, un poco agotador. Pero la prioridad es compartir todo el tiempo que pueda con ellos. Sí, en casa hay cuatro niños. Así es este intrépido personaje: locuaz, cercano y de gran generosidad vital, protagonista de todo un fenómeno: el de cómo convertir en objeto de culto una camiseta. Porque nunca unas T-shirts dieron tanto que hablar. Arrasan en Hollywood, son codiciadas por coleccionistas y sus estampados conocen muchos imitadores. Este profeta del color tiene un nombre difícil de olvidar: Custo Barcelona. Flash Moda Monográficos - Custo Barcelona - ver ahora

Al programa 'Punts de vista' de RTVE Catalunya, Custo Dalmau reivindica la importància cultural de la moda, per si algú encara ho dubta, i ens presenta les tendències de cara a aquest any 2022 amb la seva col·lecció de primavera/estiu anomenada 'I Trust Me', que va presentar a Nova York el setembre passat.

Custo també analitza com ha afectat la pandèmia a una indústria tan lligada a la nostra vida social com la moda. Inevitablement, el fet de passar més temps a casa o tenir menys esdeveniments on lluir algun "modelet" ha perjudicat a tots els que viuen del sector.