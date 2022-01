El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, "propostes concretes" per a avançar en la taula de diàleg sobre Catalunya, ja que ha assegurat que no ha rebut cap per part del Govern d'Espanya. Segons ell, l'Agenda del Retrobament de l'Executiu no són proposades per a resoldre el “conflicte polític” català i ha insistit a defensar un referèndum com la solució "més inclusiva". Així, ha demanat "valentia" al Govern: "Atreveixin-se a guanyar un referèndum a Catalunya i acceptin que poden perdre'l".

En una entrevista en l''Hora de la 1' de TVE, Aragonès ha recalcat que "hi ha la voluntat i el compromís" perquè "en aquestes primeres setmanes de l'any" se celebri una nova reunió de la taula de diàleg (l'última va ser al setembre a Barcelona). "Però prioritzem els continguts" abans que la data, ha assegurat. "Que hi hagi una proposta, que la reunió no serveixi només per a ratificar la voluntat d'un acord en el futur".

"La taula no és un instrument per a guanyar temps sinó per a guanyar solucions i per a anar a la solució al conflicte polític ha d'haver-hi proposades", ha incidit. Així, ha insistit que la de la Generalitat és el referèndum i la llei d'amnistia “per a acabar amb la repressió”.

Diu que l'Executiu planteja "qüestions sectorials": "El conflicte és de sobirania" "La nostra pregunta és quina proposta té el govern de l'Estat més enllà d'expressar la voluntat d'arribar a un acord. Tots expressem la mateixa voluntat, però hem de treballar en propostes concretes", ha recalcat. I ha rebutjat que l'Agenda del Retrobament que li va presentar Sánchez al setembre sigui una proposta si no "qüestions sectorials" que “valen per a Catalunya o qualsevol altre territori”. “El conflicte no és sobre inversions d'un any en Rodalies, que és important, però no parlem d'això sinó d'un conflicte en termes democràtics, de sobirania i de voluntat de la ciutadania” que "no ha estat reconeguda per part de les institucions de l'Estat", ha asseverat. Per això, ha subratllat que el Govern no ha fet una proposta concreta. “Si hi ha una proposta d'aquest tipus, vol dir que hi ha una negociació de continguts” i aquesta proposta "serà pública": "L'Estat la comunicarà”. Pedro Sánchez promet portar a la taula de diàleg noves inversions per a Catalunya però no aclareix si ell hi serà Malgrat que la taula no s'ha reactivat des de setembre, Aragonès, que va sopar la nit d'aquest dimecres amb la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dit que "sempre" hi ha contactes amb l'Executiu. Però insisteix que és "el moment de les concrecions" en tractar-se d'una "oportunitat històrica" donades les majories parlamentàries en el Parlament i en el Congrés.

El termini per al diàleg: fins que hi hagi unes eleccions generals En aquest sentit, el president català es marca fins al final de la legislatura a Espanya (dins de dos anys) com a termini per a explorar la via del diàleg amb el govern i ha insistit que la proposta de la part catalana és "sincera i honesta", alguna cosa que va demostrar que la Generalitat de Quim Torra va apostar per la via de la negociació amb l'Executiu espanyol poc després de la sentència del 'procés'. Al seu torn, ha reconegut que el Govern "també ha arriscat amb els indults" a aquests líders. Davant la pregunta de què ocorrerà si no s'aconsegueix un acord abans d'unes eleccions generals, ha afegit: "Nosaltres hem defensat sempre el nostre projecte independentista, republicà i d'esquerres i no renunciarem mai" a ell. Però l'oportunitat del diàleg ara, ha recalcat, és "històrica".

Illa tanca la porta al referèndum que demana Aragonès El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebatut aquest dijous les manifestacions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, on va advertir l'Estat que cal que aporti "propostes concretes" a la taula de diàleg i el va emplaçar a ser "valent" per convocar un referèndum. En una conferència a la qual han assistit quatre ministres (Calviño, Bolaños, Sánchez i Llop), Illa ha afirmat que "no hi haurà referèndum d'autodeterminació" perquè la societat catalana està "farta de divisió". En tot cas ha afirmat que caldrà sotmetre al criteri dels catalans el que surti de la taula de diàleg i ha apostat "corregir l'anomalia" que provoca que l'Estatut vigent no sigui el que van votar els catalans.

Jordi Sànchez es mostra "absolutament coincident" amb Aragonès El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, s'ha mostrat "absolutament coincident" amb el contingut de la conferència que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pronunciat dimecres des de Madrid. El secretari general de JxCat creu que el govern espanyol no està en predisposició de resoldre el conflicte polític i ha afegit que "lamentablement" els fets estan corroborant l'opinió del seu partit. Jordi Sànchez ha evitat parlar de la taula de diàleg com a via morta i s'hi ha referit com a via "lenta".

El PPC creu que Aragonès pressiona Sánchez El secretari general del PPC, Santi Rodríguez, creu que el govern del president espanyol, Pedro Sánchez, "té els dies comptats", ha ironitzat amb una suposada por del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'acabi la taula de diàleg i per això el pressiona. Tot i que, de la mateixa forma, espera que Sánchez no doni a ERC "allò que volen", donat que al Congrés estan condicionats pels seus vots. "Seria una mala notícia per a Catalunya", ha opinat. Arran de la proposta que ha fet el líder dels socialistes, Salvador Illa, de reformar l'Estatut com a possible solució al conflicte polític, Rodríguez ha advertit que aquest suggeriment persegueix fer "concessions" als nacionalistes.