Un 40% de les noves places de Mossos, Bombers i Agents Rurals seran per dones

El Departament d'Interior reservarà un 40% de les noves places de Mossos d'Esquadra, Bombers i Agents Rurals per a dones. Així ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, convençut que és "imprescindible" la paritat als cossos de seguretat per tal que s'assemblin a la societat a la qual han de servir i millorar així en "eficàcia".

Igualtat als cossos de seguretat

Actualment, les dones representen un 21% de la plantilla dels Mossos, un 13% del funcionariat d'Agents Rurals i un 2% dels Bombers. La reserva de places, ja aplicada a la convocatòria de Mossos oberta avui, aspira a posar fi a aquesta infrarepresentació de les dones i, juntament amb diverses noves mesures feministes, potenciar la igualtat als cossos de seguretat.

Per tal de "feminitzar" la seguretat i les emergències a Catalunya, el Govern planteja un pla basat en mesures com:

L'adaptació dels vestuaris als parcs de Bombers

La incorporació de la perspectiva de gènere en l'estudi dels accidents de trànsit

L'aprovació de plans d'igualtat de Mossos, Bombers i Agents Rurals, entre d'altres

Com a part d'aquest paquet de mesures, destaca la reserva d'un 40% de places de cossos de seguretat per a dones, que ja s'aplica en la convocatòria de Mossos publicada aquest dimecres. De les 840 places ofertades, un total de 336 es reservaran per a dones, que tindran adaptada la part física de les proves d'accés. El conseller d'Interior ha detallat, però, que s'aplicarà un diferencial del 20% en la nota pel qual una dona no podrà superar un home per obtenir plaça.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assegurat en roda de premsa que la infrarepresentació femenina als cossos de seguretat envia un "missatge" a la societat que diu que certs càrrecs "no pertoquen" a les dones o que aquestes no estan prou "preparades" per assumir-los.

En aquest sentit, Etel Arilla, sotsinspectora de Bombers, ha recordat que el cos només compta amb 52 dones d'entre un total de 2.552 treballadors, i ha valorat la importància de campanyes de visibilització per revertir la situació.

"Si les noies i les adolescents de la nostra societat no veuen referents bomberes en les que poder-se emmirallar, no trenquem els estereotips i no fem que vegin la professió de bombera com a apta i adient per elles, no tindrem aquestes vocacions i no es presentaran a les convocatòries", ha subratllat.