Julio Manrique i el teatre que remou consciències

Diuen que darrere d'un gran actor s'hi amaga un gran director... o és a la inversa? En tot cas, el Julio Manrique sap el que és estar davant i darrere dels escenaris i en parla amb Tània Sarrias a 'Punts de vista'

Julio Manrique ha treballat amb els millors. Amb els millors autors, amb els millors directors, amb els millors actors, i sempre amb un objectiu clar: remoure consciències. Això és, ben segur, el que aconseguirà Julio Manrique amb l'obra "Animal negre tristesa" que estrena el 26 de gener a la Sala Beckett.

L'obra s'emmarca en un cicle de la Sala Beckett que reflexiona sobre l'emergència climàtica. "Animal negre tristesa" explica la història d'un grup d'amics que van d'excursió a un bosc on s'acaba produint un incendi. En aquell moment brota la vulnerabilitat dels personatges i cadascun d'ells intenta salvar la seva vida.



En aquest cas Julio Manrique es posa en la pell de director, una posició en la qual se sent molt còmode i que li ha donat grans alegries. En els últims anys els muntatges que ha dirigit són 'Carrer Robadors', que va ser l'obra escollida per inaugurar el Grec 2021, i 'Les tres germanes', que va ser reconeguda com a millor adaptació teatral dels Premis Max del 2021.