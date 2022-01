La possibilitat que l'ús de dispositius de comunicació pugui augmentar el risc de tumors cerebrals ha estat motiu de preocupació creixent per a la salut pública a causa de l'increment de la seva utilització, sobretot per part dels joves. L'Institut de Salut Global de Barcelona assegura, però, que no ha trobat aquesta associació causal en el seu estudi internacional.

L'estudi internacional MOBI-Kids ha analitzat la relació entre l'ús de telèfons mòbils i fixos sense fil i el risc de patir tumors cerebrals en joves de 14 països diferents. Sota la coordinació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, la recerca no ha trobat una associació causal entre els tumors cerebrals i la utilització d'aquests telèfons. Gemma Castaño, investigadora de l'institut de salut global de Barcelona i primera autora de l'estudi explica que és el més important que s'ha realitzat fins ara sobre aquest tema, però que les conclusions no són definitives.

Mostra amb 900 joves amb tumors cerebrals

La possibilitat que l'ús de dispositius com el mòbil pugui augmentar el risc de tumors cerebrals ha estat motiu de preocupació creixent últimament. En particular a causa de l'increment considerable de la seva utilització per part dels joves. Per això aquest estudi es va proposar analitzar el possible vincle basant-se en dades de prop de 900 joves entre 10 i 24 anys amb tumors cerebrals que van comparar amb 1.900 controls de 14 països diferents.

Els participants van emplenar un qüestionari amb informació detallada sobre l'historial d'ús de dispositius sense fil. Les mares o pares també van completar un qüestionari sobre exposicions anteriors a la concepció, durant l'embaràs i el primer any de vida. Per avaluar la qualitat de les dades, es van fer altres dos estudis sobre els registres de les operadores de telefonia mòbil per comparar el nombre i la durada de les trucades i sobre l'ús real dels telèfons durant quatre setmanes.