En Miki Núñez, jove estrella de la música, s'extén amb en Cesc Escolà sobre vàries de les seves inquietuds a la primera entrevista de Fitmés.

Objectius i agraïments

“Hi ha res que et molesti?”, pregunta en Cesc, veient en Miki tant alegre com sempre. “Les mentides em fan molta ràbia”, respon. “La gent que no va de cara em toca la fibra.”

En Cesc comenta que l'objectiu d'en Miki a la vida és ser feliç: “Sempre ho dius!”. En Miki assenteix, parlant-li del senzill poder d'intentar somriure. En Cesc remarca els recents èxits d'en Miki, moment que aquest aprofita per remarcar els orígens de tot això. “Jo li dec tot a Operación Triunfo i a Eurovisión... i als meus pares, que em van pagar les classes de música de petit!”.

“Tu ho saps, tu has estat al mateix programa que jo”, destaca. “Entres allà sent una persona desconeguda i surts tenint 300.000 seguidors a Instagram, i no pots anar a sopar sense que et demanin una foto.” En Miki s'extén sobre com la fama ha canviat el seu dia a dia en molts sentits: “L'altre dia, al gimnàs, surto despullat de la dutxa i se m'apropa un senyor per a demanar-me una foto amb el seu fill.”

“Així ha canviat la meva vida: abans, que algú em demanés una foto despullat em semblava raríssim, i ara és una cosa habitual”, riu en Miki.

Però, com destaca el Cesc, això també comporta gran canvis a nivell psicològic en molt poc temps: "Ho he afrontat estant amb la gent amb la que he estat tota la vida", remarca en Miki. "Els meus col·legues, la família, i un psicòleg que tinc que és una meravella."