Cesc Escolà us obre les portes de Fitmés, el nou programa d'esport, entrevistes i nutrició de RTVE a Catalunya! I ho fa acompanyat de Miki Núñez, jove estrella de la música descobert a la desena edició d'Operación Triunfo.

En Miki, recent guanyador del Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 i representant d'Espanya al Festival d'Eurovisión del 2019, escalfa amb en Cesc abans de començar l'entrenament d'avui, un circuit de força a l'estil CrossFit amb l'objectiu de treballar la resistència.

L'entrenament

El primer bloc d'exercicis del duo es centra en alternar salts i abdominals, seguit d'uns Lunges amb pes als braços com a complement, per a activar el gluti i el quàdriceps. Per últim, llisquen pel terra amb l'objectiu d'activar la zona del core alineant l'esquena, i tanquen amb 45 segons de salts per a activar les cames.

El segon bloc de la rutina es centra en 4 minuts de treball abdominal amb pes, on alternaran estiraments i exercicis de força amb un snatch on activar l'esquena.

I el tercer i últim bloc combina treball muscular de tríceps amb treball cardiovascular. En Cesc i el Miki salten amb square jump i fan flexions a l'aire procurant mantener l'esquena recta. Seguit, treballen el tríceps tant fent servir un pes com duent a terme fons de tríceps amb l'ajuda d'una cadira, i tanquen l'exercici amb animal flow.

L'entrenament conclou amb estiraments, que milloren la flexibilitat i eviten lesions o molèsties. No els oblideu mai!