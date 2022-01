Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebutjat posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg, però ha assegurat que té "absoluta predisposició" a celebrar-la. A més, ha afirmat que "n'hi haurà més d'una" al llarg de 2022. "Tindrà lloc, se celebrarà, així i tot, ara mateix les institucions estem en quelcom més urgent i important com és l'emergència sanitària", ha dit Sánchez aquest dilluns al matí en una entrevista a la Cadena SER.

El cap de l'executiu espanyol ha demanat al Govern que "igual que demana i exigeix una taula de diàleg amb el govern d'Espanya", que "també faci el mateix amb la societat catalana".

Sánchez ha argumentat que "hi ha una part considerable que no combrega amb les tesis independentistes i també mereix ser escoltada i obrir un diàleg amb les institucions catalanes".

“��️ Pedro Sánchez no vol posar data concreta a la taula de diàleg. �� ERC treu ferro a la data i Junts només hi veu excuses | @RTVECatalunya ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/IfQyKGggaE “

Vilalta prioritza "el contingut", i que hi hagi "avenços amb principis d'acord i concrecions". De fet, ha fet un avís per si no hi ha passes endavant: "No ens quedarem de braços plegats".

ERC torna a pressionar Junts perquè participi de la taula de diàleg amb l'Estat. La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha emplaçat la formació de Carles Puigdemont a tornar a formar part de la delegació de la Generalitat "en lloc de fer tuits i declaracions contra" aquest espai de negociació. Des de la seu del partit, Vilalta ha argumentat que la taula és on s'han de "confrontar les idees" per resoldre el conflicte polític. La portaveu d'ERC també ha insistit que la pròxima reunió s'ha de celebrar "el més aviat possible", però sense precisar cap data.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha afirmat que "una taula de diàleg que no es reuneix no és ni taula ni diàleg". Segons Puigneró, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha donat "massa excuses" .

La portaveu i vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha criticat que el debat entorn de la taula de diàleg s'estigui reduint, a parer seu, "a la data i al lloc" de la reunió. En roda de premsa des de la seu del partit, Artadi ha dit que veuen amb "perplexitat" que no s'estigui parlant de quins seran els continguts de la trobada ni del rol que hi tindran qüestions com el dret a l'autodeterminació o una llei d'amnistia . Per a la portaveu, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és qui està marcant "unilateralment" l'agenda. De fet, l'ha acusat a ell i al govern que presideix de no tenir "cap compromís" amb la negociació . "Una taula de diàleg sense reunions no és ni taula ni diàleg", ha dit.

CatComú creu necessari activar la taula de diàleg

El portaveu de CatComú, Joan Mena, creu necessari activar la taula de diàleg i la Comissió Bilateral "més enllà del calendari electoral" espanyol, fent referència les eleccions de Castella i Lleó. Per això, ha demanat que la Generalitat i el govern espanyol es posin a treballar per "avançar". Mena creu que Aragonès hauria de parlar amb "altres" formacions al Parlament, "més enllà dels partits independentistes", per a asseure-s'hi amb el "màxim consens possible". En roda de premsa, el portaveu de la formació d'esquerres defensa que "hi ha possibilitat de diàleg" i que treballaran per "facilitar-lo" per a arribar a acords concrets.

Per això, els comuns posen èmfasi en "garantir" que tant la taula de negociació com la Comissió Bilateral es reuneixin per abordar, per exemple, el finançament de Catalunya.