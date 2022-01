Fins ara, la llei tractava els animals com bens immobles, igual que un aparell de televisió o un quadre. En un accident de trànsit, per exemple, els animals tenien la mateixa consideració que una maleta i no hi havia obligació d'atendre'ls. Amb la nova normativa canviarà aquesta situació i els animals de companyia no podran ser embargats, hipotecats, abandonats, maltractats o apartats d'un dels seus amos en cas de separació o divorci.

“Hoy entra en vigor la modificación del Código Civil pasando de considerar a los animales “cosas” a "seres sintientes".



Esto, junto a la futura #LeyProtecciónAnimal supone un gran paso adelante en el bienestar de los animales en nuestro país.https://t.co/hH0GSw62Xf“ — D. G. Derechos Animales (@AnimalesGob) January 5, 2022

Per una vida digna dels animals 'La meva mascota i jo' és el programa de RTVE Catalunya que episodi a episodi vol dignificar la vida dels animals de companyia. Presentat per en Martí Atance i la cantant Gisela, i amb la veu en off de Sílvia Tarragona, veiem què saben fer les nostres mascotes, coneixem les seves famílies i aprenem a tenir-ne cura d'ells. Descobrim, per exemple, un tanatori de mascotes o la tasca de l'associació El Club de Kat, que ajuda a animals discapacitats i malalts crònics que busquen una llar.

24.26 min Vídeo sobre el programa La meva mascota i jo on es parla dels animals discapacitats La nova Llei de Protecció Animal també prohibeix la cria de mascotes per part de particulars i la compra d'animals en botigues. A partir d'ara tampoc no es podran tenir més de cinc a casa. I els qui triïn tenir gos hauran de fer un curs obligatori. Serà en línia i gratuït i parlarà de la responsabilitat de tenir un membre més a casa, com per exemple que no es pot deixar més de 24 hores sol a casa. La Fundació Affinity xifra en 162.000 els gossos abandonats en 2020, dels quals 50.000 són llebrers.



24.54 min La meva mascota i jo - SOS Galgos