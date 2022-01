Mor Joan Vinyals, víctima de la covid

El guitarrista de Barcelona Joan Vinyals ha mort a causa de la Covid-19 a l'edat de 63 anys, segons ha comunicat la seva família. Actualment, era el director musical de Santiago Auserón i també tenia el seu propi grup, la Joan Vinyals Band.

A més, exercia com a professor al Taller de Músics, va ser un membre clau en la fundació de l'Acadèmia Catalana de la Música (ATACAMOS) i president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.

“Des del Taller de Músics lamentem la pèrdua avui de Joan Vinyals, gran músic de casa nostra. Gràcies per compartir tanta música. Una abraçada als seus familiars i amics. https://t.co/lYzjlxHdON “

Un músic eclèctic



Joan Vinyals va ser un dels millors guitarristes del panorama nacional. Havia acompanyat i enregistrat juntament amb artistes com Pau Riba, Los Rebeldes, Gato Pérez, The Driffters, Yoko Ono o Juan Perro. El guitarrista va protagonitzar un dels programes de 'Músics' de RTVE Catalunya a propòsit del seu darrer disc en solitari el 2017 "Res no és igual", amb el grup que liderava aleshores Joan Vinyals & 2Moons. Al programa, podeu veure una entrevista amb ell i escoltar algunes cançons que la banda va tocar en directe.

24.49 min Vídeo de Músics amb Joan Vinyals

Vinyals era conegut per la seva versatilitat. Va ser compositor musical, guitarrista i productor. La seva gran sensibilitat i delicadesa a l'hora de crear i interpretar el va dur a recórrer els principals circuits nacionals i internacionals. L'últim disc en què va participar va ser 'Cantos de ultramar' de Juan Perro. D'aquest treball en va parlar amb Santiago Auserón al programa 'Són 4 dies' de Ràdio 4.