La UOC restableix el 95% de les funcionalitats del Campus Virtual

La UOC continua treballant per restablir el sistema de campus virtual després de patir un atac informàtic ahir al vespre. El centre ha assegurat que ha aconseguit restablir el 95% de les funcionalitats de les aules virtuals.

El 5% restant de recuperar té a veure amb tràmits de secretaria acadèmica. S'espera resoldre-ho al llarg de la setmana. La UOC ha confirmat que les dades personals no s'han vist afectades.

“1⃣Us informem que el campus virtual #UOC ja funciona amb normalitat en un 95%, un cop resolta la incidència derivada de l’atac informàtic que hem patit les últimes hores. Per poder fer front a aquest atac, va ser necessari aturar el campus virtual per analitzar-ne l’abast.“

Pocs dies abans dels exàmens, els estudiants es queixen

La setmana del 10 de gener comencen els exàmens finals dels estudiants de la universitat. Per això aquesta incidència incideix en la preparació dels alumnes per a les proves. La universitat ha assegurat que hi haurà “flexibilitat” amb les entregues dels estudiants que tenien ahir diumenge com a data límit.

Però molts d’estudiants s’han queixat a les xarxes socials de la situació i demanen que la universitat ampliï els terminis d’entrega dels altres treballs i dels exàmens. Han justificat que a causa de l'atac a la pàgina web, no han pogut descarregar-se els materials. La UOC ha respost que els terminis d’entregues dels treballs previstos per aquests dies s’ampliaran. Però no ha parlat d’endarrerir les dates dels exàmens.