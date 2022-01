Pugen a tres les víctimes mortals en l'accident múltiple que s'ha produït aquesta matinada l'AP-2 a Castelldans (les Garrigues). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les cinc de la matinada. El Servei Català de Trànsit ha informat que les víctimes han estat el conductor i la passatgera posterior d'una furgoneta. La tercera ha estat la passatgera davantera en arribar a l'hospital. Un quart passatger del mateix vehicle, menor d'edat, ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova.

Ja són tres les víctimes mortals per l'accident múltiple de Castelldans (AP-2). Hi ha un altre ferit crític a l'



La mala visibilitat per la boira s'apunta com la causa del sinistre amb una vintena de vehicles implicats.



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/EHtrn6QEth“