Sin ninguna duda, fue el gran descubrimiento de MasterChef Celebrity 5. Josie nos conquistó a todos con su personalidad única, con su estilo inigualable y su diccionario particular. No terminó ganando el concurso, pero a quién le importaba. El estilista no pasó desapercibido, se había llevado el protagonismo de la edición y el cariño del público con su carisma. La cocina no se le da mal, pero lo suyo es la moda. Muchas famosas se dejan guiar por sus consejos, entre ellas, la presentadora Cristina Pedroche o la modelo Gerogina Rodríguez.

Su paso por MasterChef Celebrity 5 De su paso por MasterChef Celebrity aprendimos el significado de la expresión 'justicia poética', que el olor a fritanga no se lleva en el mundo de la moda, que siempre hay que tener a mano una buena bruma facial para hidratar nuestra piel y otros otros tantos truquitos de belleza para cuidarnos lo mejor posible. El salmón no es de sus colores favoritos, lo dejó claro en la prueba de exteriores en la que se vió obligado a llevar la "horrorosa" sudadera, igual que todos sus compañeros. "Samantha, ¿a quién se le ocurre esta combinación? A mí no me importa ponerme uniforme pero es que me siento Chenoa por arriba, Bisbal por abajo y en el año 2000", decía. 03.19 min Josie y el drama de la sudadera salmón Un auténtico drama para Josie, que se dedicó a pasearse por las cocinas del programa con sus mejores looks. Él es todo glamour y lo demostró entre fogones. Hasta los mismos jueces no pudieron evitar caer en la tentación y se atrevieron con algunas de las prendas de Josie. Pepe Rodríguez llevó la capa de tafetán azul con la que el experto en moda llegó al plató para jugarse la eliminación. A Jordi Cruz le fascinaron sus pijamas multiusos, tanto que acabó probándose uno de ellos. "Me siento el príncipe de Zamunda", bromeaba el chef. 04.45 min Jordi se viste con el pijama de Josie