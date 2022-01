El Departament de Salut ha declarat aquest divendres 25.201 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.219.806. Unes xifres de contagis elevadíssimes, mai vistes en tota la pandèmia. Catalunya tanca l’any superant per primera vegada els 100.000 positius setmanals.

Si parlem del conjunt d'Espanya, el país afronta la Nit de cap d'any de 2021 amb una setmana de nous rècords. Si abans de la Nit de Nadal s'aconseguia la incidència per COVID-19 més elevada de tota la pandèmia, durant aquests dies la taxa ha pujat més de 800 punts, aconseguint els més de 100.000 casos diaris notificats, xifres mai abans vistes.

Salut demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP

Tanquem el 2021

El gran potencial de contagi de la variant òmicron continua empenyent els positius a noves xifres rècord: Catalunya acaba així el 2021 superant els 100.000 positius setmanals -103.695 en els últims set dies-, la qual cosa representa prop de 15.000 casos nous cada dia de mitjana.

L'atenció primària acaba l'any molt tensionada. Va atendre 52.607 visites relacionades amb la covid aquest passat dijous, 10.000 més que el mateix dia de la setmana anterior.

La xifra rècord de pressió en els ambulatoris d'aquest 2021 va ser el passat 27 de desembre, amb 61.237 visites.

Si es té en compte el tancament d'any de 2020 i 2021 respectivament, la incidència i la positivitat són els valors més elevats, especialment després de l'arribada d'òmicron. La saturació dels hospitals i el nombre de defuncions no són els de fa un any, però com ja hem vist, no cal abaixar la guàrdia durant aquestes festes.