L'artista Lluís Raluy Tomàs ha mort als 79 anys a València, segons ha fet saber la seva família. El comunicat avisa però, que tot i el dolor per la pèrdua, les funcions no s'aturen. La vida a la pista i als carros on viuen els treballadors del circ han estat llocs molt estimats per aquest pallasso, tercera generació d'un art imprescidindible.

El Circ Raluy és sinònim de circ clàssic, del que valora l'esforç en les diferents disciplines. Lluís Raluy va néixer a Sant Adrià de Besòs el 25 febrer de 1942. Des que va començar a caminar trepitjava la pista sota la carpa, i als 19 anys va fer la volta al món amb la gran família d'artistes que llavors ja era de dues generacions.



Raluy ha dedicat la seva vida al circ, però també a d'altres matèries que el feien molt feliç: a més de fer de pallasso, escrivia, componia música i sentia passió per les matemàtiques. Havia arribat a ser-ne un gran coneixedor autodidacte i n'havia escrit tres llibres.

També és autor d'un llibre sobre el món del circ, es clar, però també d'un altre sobre miratges. El 2016 va crear el Circ Raluy Legacy, després de la separació de la família Raluy en projectes diferents.