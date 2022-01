El comitè científic i tècnic del Pla de Prevenció del Risc Volcànic de Canàries (Pevolca) ha donat per acabada aquest dissabte, dia de Nadal, l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de la Palma. L'erupció va començar el 19 de setembre i ha durat oficialment 85 dies i 8 hores, segons ha explicat el conseller d'Administracions Públiques, Justícia i Seguretat, Julio Pérez.

En gairebé 3 mesos d'erupció, s'han hagut d'evacuar unes 7.000 persones dels municipis afectats per la colada magmàtica, los Llanos de Aridane, el Paso i Tazacorte, i es calcula que un miler de famílies han perdut els domicilis a causa de la lava. Amb l'arribada de lava al mar i la seva posterior solidificació, la superfície de l'illa de la Palma ha patit una certa transformació. Ara, deu dies després que el volcà hagi deixat d'expulsar material, encara cal estar atents a la concentració de gasos letals detectada a diferents indrets de la vall d'Ariadne i a colades i escletxes al terreny. Un altre aspecte que caldrà tenir en compte és l'estat de les estructures urbanístiques, després de tres mesos de sismes i tremolors.

Una erupció històrica

L'erupció del volcà de La Palma s'ha convertit en una de les més llargues de la història de l'arxipèlag, i s'ha estudiat com poques. De fet, ha servit de camp de proves per analitzar com mai un fenomen natural d'aquestes característiques, amb l'aplicació de noves tècniques i instrumental d'última generació. Més enllà de la preocupació lògica pel futur dels veïns afectats, durant aquestes setmanes l'erupció s'ha convertit en una atracció turística més.