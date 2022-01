Sílvia Marsó reivindica la visibilitat de les actrius de més de 50 anys

Sílvia Marsó se'ns descobriex a Noms propis, programa d'entrevistes de TVE Catalunya, en la maduresa de la seva professió i com una actriu que no s'atura. Continua buscant projectes que l'engresquin i aprenent, i defensa el dret de les dones que ja no són tant joves a treballar més al cinema.

La coneixem de moltes obres de teatre, cinema i televisió des que va començar als 18 anys a TVE Catalunya a l'espai Gent d'aquí.

58.53 min Gent d'aquí-Petició de Edu Crespo

Chico Ibáñez Serrador la va fer molt popular com a hostessa del concurs Un, dos, tres...responda otra vez quan al 1983 la va contractar quan buscava dones que podessin actuar i ballar.

Sílvia Marsó, Chicho Ibáñez Serrador i Kim Manning a un assaig de l'Un, dos, tres rtve

Nascuda a Barcelona, Marsó ha viscut gran part de la seva vida a Madrid. Es va canviar el cognom en homenatge al mític mim francès Marcel Marceau. Els seus primers estudis professionals els va fer a l'Institut del Teatre amb Albert Boadella de professor.