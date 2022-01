El vaixell Open Arms, testimoni silenciós del rescat de gairebé 7.000 vides al mar Mediterrani, ha atracat al moll de la Fusta i, a partir del 27 de desembre i fins a la nit Reis, es podrà visitar. Els que hi vagin podran conèixer els tripulants i formular-los preguntes sobre les 80 missions que han dut a terme.

"#CadaVidaCompta i al #PortdeBarcelona donem suport a @openarms_fund per conscienciar-ne.



El remolcador amb el qual l'ONG va iniciar la missió de protegir la vida dels més vulnerables, ha atracat avui al moll de la Fusta i, a partir del 27 de desembre, es podrà visitar.

L'Open Arms deixarà de ser el vaixell insígnia de l'ONG i cedirà a un de nou, l'Open Arms Un, les principals missions de salvament. Originalment, l'Open Arms era un remolcador que estava fora de circulació quan els fundadors de l'ONG, Òscar Camps i Gerard Canals, el van adaptar l'any 2017 per a poder fer rescats. És la segona embarcació de l'entitat després de l'Astral, el veler que va salvar 15.000 persones durant els primers quatre mesos que va operar. Ara, l'organització incorpora un tercer vaixell més gran i millor equipat per atendre els nàufrags en millors condicions i farà servir l'antic per difondre el seu missatge.

Visitas guiadas al OpenArms

27-31 de diciembre y del 3 al 5 de enero

De 10 a 14 h y de 16 a 18 h (el 31/12 mañana)



Entrada libre y visitas en grupos máximos de 10 personas. Indispensable mascarilla FFP2.



ℹ️ https://t.co/QQMa19dM7i



Gerard Canals, director de operaciones

62.000 vides salvades del mar Proactiva Open Arms va començar rescatant a les aigües de l'illa grega Lesbos els refugiats sirians que fugien de la guerra. Al principi ho feien nadant o fent servir les embarcacions dels mateixos refugiats. Aquests inicis són l'argument de la pel·lícula "Mediterráneo", dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Eduard Fernández i Dani Rovira. Eduard Fernández i Òscar Camps ens presenten 'Mediterráneo' Sis anys després, l'ONG ha rescatat gairebé 62.000 persones en les aigües internacionals del mar Mediterrani. Durant els mesos de pandèmia, els voluntaris van haver d'aturar els rescats al mar, però van continuar fent tasques humanitàries a terra ferma. Han estat donant un cop de mà durant l'emergència sanitària a les residències de gent gran, duent a terme fins a 30.000 proves PCR i han col·laborat en un estudi sobre el coronavirus impulsat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

#CadaVidaCuenta, la nova campanya d'Open Arms Ara tornen al mar amb "#CadaVidaCuenta", una campanya de la productora catalana Hic&Nunc Filmworks que ens presenta el Mediterrani com la "fossa comuna més gran del planeta" i on operen més traficants de persones. La veu d'Úrsula Corberó, coneguda per interpretar Tokio a "La casa de papel" explica en 25 segons el dolor, la desesperació i el silenci al qual s'enfronten centenars de persones que acaben a la deriva després de sortir a la recerca d'un futur millor.