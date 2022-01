Barcelona i Lliça d'Amunt han estat les poblacions que més sèries han venut del segon cinquè premi, el 70.316, dotat amb 6.000 el dècim. Concretament, l'administració número 216 del carrer Joan Torras del barri de Sant Andreu de Barcelona ha repartit 106 sèries (6,4 milions d'euros), mentre que 30 més (1,8 milions) s'han venut a la número 2 del carrer Pompeu Fabra de Lliçà.

De les sèries venudes a Barcelona, 30 han anat a parar la localitat lleonesa de Villamañán a través d'un intercanvi amb un despatx barceloní.

A banda, aquest mateix cinquè premi també s'han venut en menor mesura a Madrid, San Pedro del Pintatar (Múrcia), Guadassuar (València) i a Manises (València).

5è premi 26711 S'ha venut a Barberà del Vallès (Baricentro), Peníscola, Valladolid, Madrid i València. 6.000 euros per cada dècim o 300 € per cada euro jugat.

El 24.198 ha estat premiat amb el quart cinquè premi. Dues administracions catalanes han pessigat dècims corresponents a aquest premi: L'administració 179 a Fabra i Puig, que ha repartit també el primer quart premi de la rifa d'enguany, i l'Administració "La Bruixa d'Or", a Sort. No obstant això, el gran gruix d'aquest premi, que s'ha cantat a les 11:46h, ha tocat a Benidorm, Alacant, on ha venut 130 sèries.

Sisè cinquè premi 89053! 6.000 euros per cada dècim o 300 € per cada euro jugat. Número venut a Mallorca.

Setè cinquè premi 34345! 6.000 euros per cada dècim o 300 € per cada euro jugat. Passa de llarg de Catalunya i reparteix alegria a Salamanca, Cantàbria, Almeria i Madrid entre altres...

El penúltim dels cinquens premis s'ha repartit entre diverses poblacions espanyoles però a cap catalana . S'ha venut majoritàriament a Salamanca i Almeria . No obstant això, altres territoris com Astúries, Burgos i Toledo han estat afortunats també amb aquest número.

Darrer cinquè premi 89109! Molt repartit. Ha esquitxat Piera i Almacelles! 6.000 euros per cada dècim o 300 € per cada euro jugat.

Les vendes de la loteria de Nadal es recuperen

A Catalunya les vendes han pujat enguany un 12,28%. Un fort increment que ha portat a una despesa per habitant de 49 euros, 5 més que l'any passat. Els catalans han gastat en total 382.111.220 euros aquest any. A Barcelona, les vendes han pujat un 9,58% -(46,95 euros per habitant) i a Girona un 19,58% (38,11 euros per habitant). A Lleida, les vendes han augmentat un 15,73% (103,36 euros per habitant), mentre que a Tarragona han pujat un 23,79% (45,74 euros per habitant). El Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat un total de 3.028 milions d'euros a tot l'Estat.

A Catalunya Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda un total de 20.642.570 dècims de loteria del Sorteig Extraordinari de Nadal per valor de 412,8 milions d'euros. L’any passat els catalans van recuperar 290 milions dels 340 jugats, el que suposava només un 14,7% menys del gastat. La major part van correspondre a les 60 sèries venudes a l’administració ‘La Pastoreta’ de Reus.