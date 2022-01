Oriol Mitjà: "S'ha d'endarrerir el retorn a l'escola, sense cap dubte"

L'infectòleg i epidemiòleg Oriol Mitjà defensa que endarrerir el retorn a l'escola "és una estratègia clau". "A Educació són molt tossuts... S'ha d'endarrerir, sense cap mena de dubte", manté l'investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que això permetria detectar els positius de coronavirus que es puguin produir durant les festes abans del retorn. D'aquesta manera, s'evitaria que nens infectats amb la Covid-19 vagin a l'escola i la transmetin als seus companys. Tot i això, ha lamentat que el Departament d'Educació fa prevaldre el "lema" d'escoles obertes.

Si bé ha valorat positivament les restriccions anunciades pel Govern per aturar la sisena onada de la covid, també considera que cal anar més enllà. L'expert també defensa que no s'han de fer les cavalcades de Reis, ni qualsevol acte que comporti aglomeracions: "Si som coherents i tanquem l'oci nocturn, les cavalcades s'han de cancel·lar".

Tot i que "la gravetat" dels contagis "és inferior", el risc que hi hagi un increment de la Covid-19 a nivell dels 4.000 casos per milió d'habitants és "factible", el fa que no s'hagin de celebrar tot allò que comporti grans aglomeracions. "Res de cavalcades, res d'oci nocturn, ni festes de Cap d'Any", ha destacat.

Mesures més restrictives D'altra banda, Mitjà revela que el Comitè Assessor va proposar mesures més restrictives, però que el conseller Josep Maria Argimon ha optat per "un punt intermedi", ja que es mantenen oberts restaurants i gimnasos. En concret, es van proposar les mesures que contempla un document del Consell Interterritorial. Per a Mitjà, les trobades per les festes de Nadal són "un gran risc" i per això ha demanat moderació i precaució.



️ "Demanàvem les mesures del Consell Interterritorial".



En concret, les recomanacions del consell assessor plantejaven les mesures recollides en el nivell màxim del document del Consell Interterritorial. "Tocava passar d'1 a 4, el conseller s'ha quedat en un nivell 2-3", ha exemplificat. En tot cas, ha dit que no és desencertat i que ha d'ajudar a aturar l'expansió dels casos de contagis de coronavirus.

Menys gravetat, però més infecció D'altra banda, l'expert també argumenta que amb l'òmicron hi ha hagut una reducció de la gravetat dels casos, per bé que falten algunes dades. Tot i això, adverteix que la variant té un volum de població molt més gran a la qual infectar: "Acabem allà mateix, al principi del camí".



️ "Acabem allà mateix, al principi del camí".



Mitjà diu també que cal fer el "clic" i entendre quina és la situació real amb una nova variant que infecta més i que "no respecta" de la mateixa manera els vacunats, especialment els que van rebre AstraZeneca o Janssen. En aquesta situació, ha defensat que la millor estratègia és impulsar la vacunació amb tercera dosi i respectar les mesures restrictives i de protecció. Ha alertat que l'atenció primària està al límit i que s'ha de preservar la feina als hospitals.