"Quan treballes en l'espai públic, has de tenir interès per millorar la ciutat i la vida de les persones". Amb aquesta frase, en Pere Buil i en Toni Riba resumeixen el seu dia a dia a l'estudi Vora de Barcelona. Ells van ser els encarregats de dissenyar l'espai públic de la plaça Comercial de la ciutat, l'escenari que acull, des del 2013, el Born Centre de Cultura i Memòria (Born CCM). Al mateix temps que es va iniciar el projecte d'aquest centre cultural, una vegada es van trobar els seus jaciments que avui dia exposa, en Pere Buil i en Toni Riba van emprendre un dels encàrrecs més especials de la seva vida. Com el van afrontar?

Expliquen que, per ells i la seva filosofia a l'hora d'idear nous espais, "un tret molt específic de l'espai públic urbà és que el pla de terra hi té molta presència". D'aquí, per tant, que ells el fessin servir com a vinculació amb els ciutadans. Com expliquen, des de sempre, en la història de Barcelona la plaça del Born ha tingut un caràcter molt monumental. Un fet que els va conduir a concebre el seu entorn com un espai buit que donés tot el protagonisme al mercat. Si encara no t'hi has fixat, la pròxima vegada que passegis per aquest racó de la ciutat, para atenció! Veuràs com, sigui quina sigui la cantonada per la qual hi entris, els carrers dels seus voltants donen pas a una gran plaça que, tot i decorada amb bars, terrasses i botigues, corona el Born Centre de Cultura i Memòria com a estrella de l'espai. I és que el centre cultural serveix per explicar un fenomen històric de la ciutat que afecta tota la zona del seu voltant. Per aquesta raó, l'estudi Vora va voler maridar passat i present.

El terra del Born a Helvètica cropper

A cavall entre dues eres

Si alces el cap a la plaça, veurà que el paper principal el té el Born CCM. Però... i si abaixes el cap? El terra de la plaça és un dels elements clau: l'estudi van superposar les traces de la ciutat medieval que havia desaparegut amb la ciutat actual. El resultat va ser una llamborda reciclada i recuperada del paviment existent. Les va tallar per la meitat i les van col·locar de manera que la cara tallada es pogués veure. "Es tracta de recuperar la llamborda, però amb una tècnica actualitzada", expliquen.

En els carrers del voltant de la plaça, com és el cas del carrer Comerç, els van idear en l'àmbit domèstic, pels veïns i veïnes, per tal que hi poguessin estar, passejar i jugar. Això explica les "muntanyes" que s'alcen del terra. Són, segons ells, un espai de joc sense ser un espai de joc pròpiament. "Volíem crear un element amb què la gent pogués interactuar, però sense que tingués un ús determinat". De fet, aquesta ambigüitat és part de l'èxit de l'espai. I és que en els parcs infantils trobem un espai concret que separa el racó d'oci de la canalla i el racó d'espera dels pares per una tanca. Però en aquest cas, el fet que la diversió estigui en mig del carrer permet que hi interactuïs i fa inevitables que els pares juguin.

El terra del Born a Helvètica cropper

Vist això, segons ells, el futur de les ciutats està penjant d'un fil que diu: seran d'un espai públic amb més o menys ús per la societat? Ells volen pensar que serà de més és pels veïns i veïnes i que les ciutats es configuraran com un espai per a tothom. Queda't amb aquesta predicció i, a partir d'ara, observa com es transforma Barcelona.