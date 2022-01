La infermeria afronta la sisena onada amb pocs professionals i en condicions precàries

Catalunya afronta la sisena onada de la Covid-19 que de nou posa en tensió l'assistència sanitària, principalment l'atenció primària. A l'augment de contagis i d'ingressos hospitalaris, que s'estan multiplicant els darrers dies per la velocitat de transmissió de la nova variant del virus, el personal sanitari també ha de fer front a la campanya de vacunació dels menors de 12 anys i a les terceres dosis que han d'administrar a la població de més de 50 anys.

Tal com diu a 'El Vespre' Alba Brugues, presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, "els professionals d'infermeria no donen l'abast".

Menys aplaudiments i més contractacions

Des del primer dia de la pandèmia, els treballadors de la sanitat estan constatant la necessitat de reforçar els centres de salut amb més personal, i del risc que suposa no fer-ho. Tot i això, un any i mig després, tan sols la ciutat de Barcelona continua necessitant 10.886 infermers i infermeres, segons dades del Col·legi Oficial d'Infermeria, i Catalunya n'hauria de contractar un 30% més Mentre a Europa hi ha 9 infermeres de mitja per cada 1.000 habitants, a Catalunya n'hi ha 6.

Gemma Martínez, directora d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona, explica al 'Cafè d'Idees' que el sistema sanitari està completament desequilibrat.