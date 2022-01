Un ferit greu en un incendi a Alp

Un home ha hagut de ser ingressat a l’Hospital de la Cerdanya per l'incendi d’una casa al municipi d’Alp, a la Cerdanya. L'home està en estat greu. A més, dues dones han requerit atenció mèdica, però han rebut l'alta en el lloc dels fets. Els bombers han estat notificats de l’emergència a les 1.14 hores de la matinada d'aquest divendres.

“Un incendi crema totalment una casa al c/ del Sitjar, a la Molina (avís 01.14h). El foc ha propagat cap a la teulada de l'edifici del costat. Hi hem treballat amb 8 dotacions #bomberscat que a les 05.09h donaven el foc per controlat. @semgencat ha atès 3 persones. pic.twitter.com/saNTlIojmw“