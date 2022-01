Comença la vacunació dels nens i nenes d'entre 5 i 11 anys

Comença la vacunació per més de 71.700 infants d’entre 5 i 11 anys que ja han demanat cita als punts de vacunació, CAP i d’altres centres que comptin amb els sanitaris necessaris. A Fira de Barcelona s'han pogut veure cues amb els infants ja preparats per la immunització.

“Ja ha començat la vacunació dels infants de 5 a 11 anys.





Al matí, les famílies mostraven opinions diverses davant les portes de les escoles: alguns a favor de la vacunació dels seus fills i d'altres no tant. "Sí, ho tinc clar, vull fer-ho, però m'esperaré una mica", deia un dels pares, per una altra banda, la vacunació en els més petits ha generat molts dubtes. "Tinc hora ja per a aquest dissabte, al matí. La veritat és que no em fa molta gràcia, però és el que hi ha", deia una mare que deia encara té uns dies per pensar-s'ho.

El recel d'alguns pares, però, no se sustenta en dades científiques segons els experts com el president de la societat catalana de pediatria, Valentí Pineda: "No té cap sentit, mai aportarem una experiència diferent".

També preocupen els efectes adversos, com la miocarditis. Precisament per a minimitzar-los, la dosi infantil és una tercera part de la d'adults: "La miocarditis és una situació que se sol donar a partir dels 18 anys, adults joves, però no en nens, però per sota dels 10 anys amb aquestes dosis no hi ha hagut casos".

Segons les dades del Departament de Salut, la vacunació dirigida a aquesta franja d’edat s’administra en dues dosis, entre les que han de passar com a mínim 8 setmanes. La vacunació pediàtrica consta d’un terç de la dosi d’un adult.

El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Antoni Sisó, defensa que no es vacuni només als punts externs als Centres d'Atenció Primària, sinó que defensa que es faci als CAP. Sisó recorda que, d'ençà que hi ha calendari vacunal, les vacunes han recaigut als CAP, però adverteix que ara "falten més mans" per assumir-ho.

Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, recorda que, d'ençà que hi ha calendari vacunal, les vacunes han recaigut als CAP, però adverteix que ara "falten més mans" per assumir-ho





Antoni Sisó adverteix que prioritzar l'atenció a la Covid-19 provoca un desplaçament de l'atenció a altres patologies: "Ocupen entre un 25 i un 30% de l'activitat d'un metge".

Sisó explica que en les malalties cardiovasculars hi ha un infradiagnòstic d'entre el 35 i el 50%, xifres similars amb els càncers, i increments en la salut mental.

Més enllà dels nens, Salut recorda que la prioritat és la tercera dosi pels majors de 60 anys. Només un 35% d'aquesta població, la té. Per això, reforçaran alguns punts de vacunació massiva, com el de Fira Barcelona.

Salut recorda que la prioritat és la tercera dosi pels majors de 60 anys



