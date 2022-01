L'aeroport del Prat: el primer d'Europa a provar el reconeixement facial

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat és el primer d'Europa a provar el reconeixement facial en el procés d'embarcament. Vueling i Aena han posat en marxa aquest dimecres una prova pilot perquè els seus clients facturin el bitllet i el seu equipatge i embarquin a l'avió amb un reconeixement biomètric.

Els viatgers poden fer aquest procés de validació a casa, amb el seu DNI o passaport; a través de l'app d'Aena o en una màquina habilitada al vestíbul de l'aeroport del Prat, ubicada al costat dels taulells de la companyia. La prova pilot s'ha iniciat en un vol de Barcelona a Màlaga, una de les rutes més concorregudes de l'aerolínia amb set connexions diàries, i s'allargarà mig any. A partir d'aquí, la companyia estudia implantar-ho en altres destinacions populars com Sevilla i Madrid.

Amb el reconeixement facial i després d'associar la seva identitat amb el bitllet, els usuaris podran facturar l'equipatge, passar el control de seguretat i embarcar a l'avió exposant-se davant d'una càmera que verificarà la seva identitat.

Reconeixement facial: voluntari

El reconeixement facial planteja diversos dubtes sobre la custòdia de les imatges i trets de cada rostre, així com la seva possible venda a tercers, com succeeix amb les cookies en internet. No obstant això, la chief green officer d'Aena, Amparo Brea, ha asseverat que “Aena serà la responsable d'aquestes dades biomètriques”.

Brea ha recordat que el reconeixement facial per a l'embarcament “és un procés voluntari, atès que sempre hi ha un pas alternatiu i tradicional per a accedir a l'avió”. En aquest cas, Vueling operarà durant sis mesos amb aquestes dues possibilitats els seus vols de Barcelona a Màlaga, amb un pas preferent i exclusiu per als quals s'acullin al projecte tant en facturació, control i accés a l'aeronau.