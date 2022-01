La sisena onada torna a amenaçar la restauració

La restauració s'enfronta per segon any consecutiu a una campanya de Nadal condicionada per l'impacte de la pandèmia. Després de l'increment de contagis de les darreres setmanes, Salut ha demanat que no es facin els sopars d'empresa per evitar la propagació del virus.

Des del Gremi de Restauració de Barcelona diuen que el passaport COVID i la vacunació avalen la seguretat als establiments i asseguren que només s'han cancel·lat les reserves de grups grans. Reclamen mantenir l'activitat que encara està a un 60% amb relació al 2019.

Aquest mateix dilluns, tal com va fer l'any passat ha presentat de la mà de la mateixa Generalitat una nova campanya per convidar a tothom a celebrar Nadal a bars i restaurants sota l'eslògan "Torna la tradició".

“☕ @RPallarols , director de @RestauracioBCN , veu "evident" que no estem en un Nadal com "el que hauríem d'estar", però destaca que "la situació és molt millor" que l'any passat. �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/UovTVdoKyw @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/X7mb75qSHh “

Els propietaris de l'hostaleria han denunciat que les mesures contra la COVID no tenen en compte les necessitats del gremi, ja que molts àpats reservats per empreses s'han cancel·lat de forma sobtada en els darrers dies. Tot i que algunes reserves s'han substituït per àpats organitzats entre els companys de feina, el sector ha perdut "dues de cada tres" reserves.

Salut demana evitar els àpats d'empresa

Salut preveu que els contagis continuïn augmentant almenys en la pròxima setmana i per aquesta raó ha demanat cancel·lar o posposar els àpats de Nadal organitzats per empreses. No obstant això, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon no s'ha oposat als àpats familiars per Nadal ni ha establert un límit de persones a taula, ja que considera que "s'han de normalitzar el màxim possible" les festes. Ara bé, en referència als àpats de l'àmbit laboral, el conseller ha afirmat que suposen "molta interacció social" i ha demanat que "s'evitin".

“No és prudent fer sopars d'empresa per Nadal“

En la mateixa línia, la presidenta del comitè científic assessor de la Covid,19, Magda Campins, també ha demanat evitar els sopars d'empresa i ha afirmat que "no és prudent" celebrar-los. També ha assegurat en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que els sopars de Nadal on "s'ajunten persones de diferents bombolles, tindran un alt risc d'expansió del virus". Pel que fa al possible retorn de les restriccions, segons Campins el "nombre d'ingressats a les UCI determinarà si s'han de tornar a aplicar restriccions" i que el Govern està intentant "no haver d'arribar a aplicar restriccions".