Quan, durant el confinament la societat barcelonina es tancava entre les parets de la seva llar, veïns i veïnes de Gràcia van trobar la manera de comunicar-se amb la ciutat d'una manera creativa i poètica. Va ser gràcies a la iniciativa Public protest poster: un projecte que permet a qualsevol persona crear, ràpida i fàcilment a través d'una web, pòsters originals que es projecten des d'un terrat d'aquest barri de Barcelona.

Raúl Goñi Fernández a Helvètiva cropper

D'on sorgeix aquesta idea tan democràticament artística? El seu creador, Raúl Goñi, explica que aquest projecte va néixer de la "necessitat, com a dissenyador gràfic, de visibilitzar les veus de la gent i amb la intenció de democratitzar el disseny gràfic perquè qualsevol persona pugui dissenyar un pòster a través de passos molt senzills". Però, tot i que l'auge de la iniciativa va ser en el confinament, la seva primera pedra es posà en el novembre de 2019. En aquell moment, en Goñi estava realitzant un màster a ELISAVA i va començar amb els primers passos de Public protest poster, la seva primera fase. Van ser mesos en què Goñi va projectar, des del seu terrat de casa, pòsters d'artistes que admirava i, de l'arribada de la pandèmia i de la necessitat de Goñi de deixar de ser ell el dissenyador va sorgir la segona fase del projecte. Una segona etapa en què el focus de la iniciativa va recaure en els veïns i veïnes i en el fet de donar-los una eina perquè s'expressessin des de les seves llars.

El projecte Public Protest Poster a Helvètica cropper

"Aprofitava el moment en què la gent sortia a aplaudir per encendre els llums" i així és com la societat va anar entrant en contacte amb Public protest poster. Et pots imaginar quin tipus de missatges va enviar la gent per tal que els veiés tothom? Doncs sorprenentment la gran majoria eren d'amor! Serà coses de la pandèmia i el confinament... A diferència de Twitter, on sovint es pot trobar odi, protesta i negativitat; al mur artístic de Public protest poster hi havia esperança, reflexió i positivitat.

"Señora, está usted guapísima", "Tot anirà lent", "Als carrers no hi volem cotxes", "Necessito teatre, ja!". Protest public poster ha donat veu a qualsevol classe de missatge i sense cap mena de censura. I tu, què hi projectaries?