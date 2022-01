Els funcionaris del centre penitenciari Brians 2 han protestat a les portes de la presó per manifestar-se contra les agressions que s’han produït als funcionaris durant els darrers dies. El Sindicat professional de presons de la UGT ha denunciat la falta d’efectius a les plantilles de funcionaris a les presons.

Els treballadors de Brians II es concentren per reclamar més seguretat. "La nostra seguretat es garanteix amb voluntat política", diu Xavi Martínez, portaveu

L’increment de les agressions als centres penitenciaris s’explica, segons el portaveu d’UGT presons, Xavi Martínez, pel protocol introduit per la circular 2/2021. Segons ha declarat en una entrevista al Cafè d’Idees de La 2 i Ràdio 4, aquesta circular ha fet que els funcionaris "perdin l'autoritat a les presons".

Uns 300 funcionaris de presons s'han concentrat aquest matí a Brians 2. Protesten per les últimes agressions patides als centres penitenciaris catalans

Agressió greu a Brians 2

El passat diumenge el cap d’unitat del Servei Interior del Mòdul 4 del centre penitenciari Brians 2 va ser empentat i va caure a terra quedant inconscient. Posteriorment, l’atacant es va ruixar a si mateix i a altres funcionaris amb gel hidroalcohòlic i va ensenyar-los un encenedor. Per aquest motiu, va acabar sent immobilitzat i traslladat al departament de règim tancat. Pel que fa al funcionari agredit, va haver de ser evacuat per helicòpter pel SEM i traslladat a l’UCI de l’Hospital de Bellvitge.

El Departament de Justícia ha condemnat "energèticament" aquesta agressió i ha afirmat que està treballant per implantar mesures que evitin novament aquestes agressions.