Pere Macias: "La història acabarà donant la raó a Jordi Pujol"

El coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, defensa la figura de Jordi Pujol i posar a la balança els seus encerts i errors: "La història acabarà donant la raó a Jordi Pujol. Un país que vol ser seriós, no ha de cremar-ho tot". Macias, que va ser conseller d'Infraestructures amb Jordi Pujol, diu que continua pensant que Pujol va ser un extraordinari president, més enllà d'haver comès algun error: "Cada dia que passa hi ha més persones que s'adonen de les aportacions tan extraordinàries que va fer". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Pere Macias diu que hi té una relació "molt maca".

“��️ "La història acabarà donant la raó a Jordi Pujol. Un país que vol ser seriós, no ha de cremar-ho tot"



☕ @peremacias1 defensa la figura de Jordi Pujol i posar a la balança els seus encerts i errors.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga pic.twitter.com/1nshB74FBW“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 9, 2021

"El Pla de Rodalies del Govern topa amb la Constitució" Pere Macias afirma que el projecte del Govern sobre el traspàs de Rodalies, que defensa el conseller Jordi Puigneró planteja dificultats, "primer de tot constitucionals". Macias creu que Puigneró és coherent amb els seus votants: "Si vols la independència del país, també vols la independència dels trens del país" Macias diu respectar.ho, però que el model ferroviari francès o alemany on les vies segueixen sent de la companyia estatal "és un molt bon model". “☕ @peremacias1 descarta que es pugui tirar endavant el model sobre la xarxa viària que planteja el Govern | @rodalies



��️ "Planteja dificultats, primer de tot constitucionals".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/i7om5vQ6z7“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 9, 2021

Afectacions a Rodalies pels pròxims anys El coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya celebra que les inversions han deixat de ser un problema: "Enguany s'investirà molt en Rodalies" però adverteix que a partir de l'estiu del 2022 hi haurà més afectacions al servei: "Si hi ha algun problema, és que tenim engegades moltes inversions". Pere Macias diu amb ironia que aquest Nadal "Em menjaré els torrons amb tranquil·litat" i detalla que en data d'ahir s'han licitat obres a Rodalies per valor de 555 milions d'euros que és "multiplicar el que s'invertia fins ara". “��️ "Si hi ha algun problema, és que tenim engegades moltes inversions".



☕ @peremacias1 adverteix que en els pròxims estius hi haurà moltes afectacions del servei | @rodalies



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/77Qxz4faTf“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 9, 2021