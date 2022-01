Buidar el pap encara que siguem morts: l'obra de teatre Puzle

Puzle, la nova obra de teatre del programa de La 2 La quarta paret, retrata la vida mateixa. La mirada irònica i còmica que ens ajuda a pair les pors que ens acompanyen durant tota la vida i aquells moments tràgics que ens toca viure. L'actriu i directora de teatre Marta Aran ha escrit Puzle a partir de les experiències que va viure quan treballava a un tanatori.

Aran explica que la gent és molt curiosa i vol saber com funciona un tanatori, que a aquestes instal·lacions s'hi coneix gent molt especial i que no podia deixar passar una oportunitat com aquesta per desdramatitzar situacions que ens poden arribar a traumatitzar.

00.42 min Marta Aran va empescar-se la trama de Puzle quan treballava a un tanatori

A Puzle, dirigida per Francesc Cuéllar, les dues úniques actrius són Anna Moliné i Àngela Jové. Una és la clienta i l'altra la treballadora del tanatori que es dedica a fer els discursos de comiat a les cerimònies. A mida que van parlant, l'oradora s'adona que la dona gran el que vol és preparar el seu propi funeral. Vol que tothom que hi assisteixi escolti quines són les coses que no ha fet en vida per por. L'obra ens fa emmirallar davant el dol i la hipocresia amb què vivim la mort i sobretot la vida.

Al col·loqui posterior a l'emissió d'aquesta obra de teatre, enregistrat al Teatre Zorrilla de Badalona, el director Francesc Cuéllar i la productora Clara Cols ens han parlat de la seva feina a Puzle i de com actualment es compara el teatre clàssic i el nou.

01.21 min Francesc Cuéllar i Anna Moliné parlen de comparar teatre clàssic i contemporani

