Programación de la UNED en La2 del 10 al 12 de diciembre de 2021

Emitidos en La 2 de TVE, del 10 al 12 de diciembre de 2021

La red de investigación “Language in the human-machine era” incluida en el programa europeo de Acción COST es una red de investigadores y expertos dedicados al estudio de las tecnologías que afectan a la comunicación y al uso del lenguaje . Un diálogo entre lingüistas y desarrolladores de tecnología en el estudio de diferentes áreas.

Participan: Soledad Ballesteros . Catedrática Emérita de Psicología Básica UNED; Adriá Mallol Ragolta . Universidad de Augsburg. Alemania; Maria Pateraki. Coordinadora Proyecto SustAGE. Investigadora FORTH. Grecia; George Athanassiou . IFADO. Centro de Investigación para Ambientes de Trabajo y Factores Humanos. Alemania.

"Open Doors: Abriendo puertas para no dejar a nadie atrás”, es un proyecto cuya finalidad es analizar el programa de estudios en Centros Penitenciarios de la UNED, desde la perspectiva de la Agenda 20-30 y el contexto social de la era post-Covid19.

Participan:

Ana Belén Santos Esteban. Directora Adjunta del Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Coordinadora de Open Doors UNED;

Fernando Reviriego Picón. Profesor de Derecho Constitucional y Coordinador de Open Doors UNED;

José Luis Muños de Baena. Profesor de Filosofía del Derecho y Director de Open Doors UNED;

Antonio Viedma Rojas. Doctor en Sociología y ex Director del Programa de Estudiantes Universitarios en Centros Penitenciarios UNED;

Álvaro Crespo. Responsable del Programa de Prisiones Solidarios;

Elena Ayuso Muñoz. Coordinadora y Trabajadora Social de la Unidad Dependiente de Madres Fundación Padre Garralda;

Diego Castrejón. Activista por los DDHH y ex alumno del Programa Penitenciario UNED;

Lourdes Gil Paisán. Coordinadora de área de Tratamiento y Gestión Penitenciaria Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social;

Ricardo Mairal Usón. Rector UNED;

Natalia Martín González. Coordinadora y Asesora UNED Centro Penitenciario Madrid VII Estremera;

José Antonio Pérez Yuste. Jefe del Servicio de Programación Cultural y Deportiva Secretaria General de Instituciones Penitenciarias;

Juan Carlos Utrera. Vicedecano de Profesorado y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho UNED;

Juan Luis de Diego Arias. Profesor Doctor en Derecho Constitucional y Coordinador de Open Doors UNED;

Araceli Gómez Fernández. Profesora de Filología Francesa y ex Directora del Programa de Centros Penitenciarios UNED;

Marcos Baras. Jurista de IIPP y Doctor en Derecho por la UNED con la tesis “Sistema Penitenciario Europeo”.