Vergara-Alert: "L'òmicron és més transmissible perquè desplaça la delta"

La investigadora Júlia Vergara Alert explica que es creu que la variant òmicron és més transmissible que la més predominant actualment al nostre territori, que és la variant delta. I ho és perquè tot apunta al fet que "està desplaçant" a aquesta variant predominant a casa nostra.

Ho ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. En una conversa amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, parla sobre aquesta nova variant, els reptes que planteja i com afectarà les nostres festes nadalenques.

La investigadora diu que es reuneixen setmanalment amb l' OMS , especialment per temes relacionats amb la investigació. Cada vegada que hi ha una nova variant es fa una reunió d'emergència , com és el cas d'aquesta darrera setmana.

L'especialista dona per descomptat que la variant òmicron del coronavirus ha arribat a Catalunya . "Possiblement", diu Vergara-Alert. Per això, explica que no creuen que tancar fronteres sigui "la millor de les solucions" d'avant l'arribada d'aquesta nova variant.

La nomenclatura dels virus

La viròloga Júlia Vergara-Alert no veu amb mals ulls anomenar les variants en funció del lloc on s'ha aïllat el virus. "No em desagrada. No m'ho prenc com assenyalar", ha dit preguntada sobre si això pot assenyalar a determinants territoris o si pot estigmatitzar. Reconeix que hi ha un debat al respecte, però recorda que s'ha fet en altres ocasions, com en el cas de l'Ebola i altres grans virus.