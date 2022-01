La justa naturalitat dels additius alimentaris

Els additius són substàncies que s'afegeixen als aliments per conservar-los o bé millorar el seu aspecte o potenciar-ne el sabor. Malgrat el que es pensa comunament, no tots els additius són artificials, és a dir, producte de la indústria alimentària. També n'hi ha de naturals, com la sal, el sucre, el vinagre o la llimona, que es fan servir des de temps immemorables per evitar que el menjar es faci malbé quan no hi havia neveres o congeladors. Els additius artificials que aplica la indústria alimentària tenen el mateix objectiu, allarguen la vida dels aliments i a més els fan més segurs per la nostra salut ja que combaten els microbis i els bacteris. Tanmateix, el fet que siguin formulacions químiques complexes i la dificultat de llegir-los a les etiquetes, generen desconfiança en els consumidors.

Albert Melià, subdirector de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana de Consum, i Cristina Gual, divulgadora i coach nutricional, donen quatre instruccions pràctiques a 'En Línia' per tal d’entendre aquests codis fàcilment.

17.06 min En Línia - Sabem llegir les etiquetes dels productes?