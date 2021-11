Pedro Vallín ens presenta 'C3PO en la corte del rey Felipe'

Perdo Vallín ens visita per presentar-nos el seu darrer llibre. El periodista de La Vanguarida ens presenta C3PO en la corte del rey Felipe. Es tracta d'una crònica política i social dels darrers anys a Espanya, i de la guerra de l’Estat Profund "contra la democràcia liberal". En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, parlem amb ell d'aquesta obra i de molt més, especialment de la política relacionada amb cinema i sèries.

Construcció de relats i personatges De la mateixa manera que la ficció representa la realitat, considera que la realitat també veu de la ficció, tant a la política com en la vida. Argumenta que ens construïm i prenem decisions en funció de les ficcions que hem après. Posa com a exemple les comèdies romàntiques, d'on diu que n'aprenem el flirteig. “☕ Pedro Vallín defensa que la realitat també veu de la ficció, tant a la política com en la vida | @pvallin @arpaeditores



��️ "Ens construïm en funció de ficcions que hem après".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/BLHlC0gpKd

@RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/bhAAASqOW4“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 18, 2021 D'altra banda, argumenta que el personatge públic que han de construir els polítics ha d'estar relacionat amb els seus atributs. Descarta que construeixin un personatge "a la seva contra", ja que "es nota". Defensa que els polítics ho fan, i que crea un aliatge. “��️ "No pots construir un personatge a la contra de qui ets, es nota".



☕ Pedro Vallín argumenta que el personatge públic que han de construir els polítics ha d'estar relacionat amb els seus atributs | @pvallin



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/BLHlC0gpKd pic.twitter.com/KhuVlIefy0“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 18, 2021 En aquest sentit, Pedro Vallín defensa que el líder del PP, Pablo Casado, està construint un personatge a la contra de qui és per acostar-se a l'èxit polític d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid: "Ell no és així", assegura. També assegura que el president del Govern espanyol Pedro Sánchez és igual quan desapareixen les càmeres: "No sé com serà de canyes, però és tal com el veus".

El protagonisme de Pablo Iglesias En la seva obra, Pablo Iglesias i té un paper protagonista, "el polític més conscient de com construir narrativament la seva biografia política". Per això, amb el seu adeu de la política va haver de canviar el guió del seu relat… “☕ Pedro Vallín ens presenta 'C3PO en la corte del rey Felipe' i ens parla del paper de @PabloIglesias | @pvallin @arpaeditores



��️ "És el polític més conscient de com construir narrativament la seva biografia".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/BLHlBZYOSF pic.twitter.com/oKcUjtWsKI“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 18, 2021 Però ho va aprofitar en positiu. Parla del seu "tercer acte, l'acte final" com un mutis molt pensat, en el qual s'impugnava a ell mateix com a líder i assenyalant a les dones per a un lideratge més plural, i aposant per Yolanda Díaz. "És com una immolació. Quan va passar, vaig veure que era perfecte. Ens va regalar un final de relat del personatge".

Un estil particular i especial Pedro Vallín va estar molts anys a la secció de política de La Vanguardia, fins que Enric Juliana el va convidar a "passar al costat poc". Reconeix que li va costar prendre la decisió, després de deu anys en el sector i essent director dels Premis Feroz, fins que finalment va acceptar: "Havia de començar un altre cop des del principi". “☕Pedro Vallín ens parla del seu particular estil periodístic | @pvallin



��️ "Quan ho passes pel tamís de la cultura de masses, li treus gravetat".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/BLHlBZYOSF

@RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/dDXOMMZnZh“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 18, 2021 L'escriptor reconeix que la seva manera d'escriure segueix "contaminada" per aquella època. Defensa que, quan passes les coses pel tamís de la cultura de masses, li treus gravetat. "Això no impedeix que siguis tremendament crític o molt específic", adverteix.