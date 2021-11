Els districtes amb més oferta d'alimentació ecològica

Malgrat que l'oferta d'alimentació ecològica a Barcelona augmenta, està demostrat que ho fa de manera desigual segons els barris. On les rendes són més baixes, l'accés a botigues de fruites i verdures és cada cop més difícil i això afecte, per tant, a la qualitat de la dieta i de la vida en general.

L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) ha fet una radiografia de l'oferta d'alimentació a la ciutat de Barcelona. Segons diversos estudis, del total de botigues així com serveis de menjar ràpid per consumir a casa, un 62,2% es consideren punts de venda d'aliments saludables, mentre que un 38,8% es classifiquen com a punts de venda on el predomini de l'oferta és menys saludable.

D'altra banda, destaca també que en tres anys l'oferta d'aliments ecològics ha augmentat un 38% a l'àrea metropolitana. Són un 10% de les botigues d'aliments a Barcelona, però l'accés és desigual segons les zones i les rendes de la població.

Perquè han augmentat? D'acord amb els estudis, els principals factors que n'expliquen l'augment són les preocupacions per a la salut, la idea que els aliments orgànics són més naturals i també la consciència ambiental, el benestar dels animals o donar suport a la producció local. Si a les botigues s'hi sumen iniciatives ciutadanes, com cooperatives i grups de consum, l'oferta d'alimentació ecològica representa el 10,7% del total a la ciutat.

Diferències per districte L'oferta ecològica ha crescut de forma desigual segons els districtes. Es concentra principalment a l'Eixample, Gràcia, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. On té menys presència és a Ciutat Vella. Tot i això, és a Les Corts (16%) i a Gràcia (14%) on es troba la proporció més elevada de comerços alimentaris amb producte ecològic respecte del total. A Ciutat Vella, aquesta oferta representa el 4% de la globalitat. Els estudis mostren també que els barris amb percentatges elevats de població en risc de pobresa és on la diversitat d'oferta ecològica és més baixa. Per tant, es conclou que la posició socioeconòmica influeix en la diversitat d'oferta de producte fresc ecològic.

Alimentació poc saludable Els autoserveis són la categoria més present entre els punts de venda amb predomini d'aliments no saludables i representen un 18,1% de l'oferta total. La segona categoria són els establiments de menjar per emportar més petits on es ven menjar ràpid, com ara hamburgueses, frànkfurts, pollastre fregit, pizza o kebab. La disponibilitat d'aliments no saludables, aquest tipus d'establiments de baixa i molt baixa qualitat, és més elevada als barris de Ciutat Vella, l'Eixample i als més turístics dels districtes de Sants-Montjuïc i la Vila de Gràcia. El 2019 Barcelona tenia 1.358 establiments d'autoservei considerats d'oferta no saludable.