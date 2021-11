La meitat de les denúncies per abusos sexuals a Espanya tenen com a víctima un menor d'edat. Segons un informe de Save The Children, entre un 10 i 20% dels infants a Espanya han patit abusos sexuals durant la seva infància. Aquesta és una de les tipologies de violència més greu que poden patir els menors d'edat i que en el 85% dels casos es produeixin en l'àmbit intrafamiliar.

El 84% dels abusadors són coneguts per la víctima. En 2 de cada 10 casos el pare és l'agressor. Fora de la família, el 10% dels abusadors són amistats o companys del menor i un 6% són educadors.

Save the Children alerta que el 70% dels casos amb infants víctimes d'abusos sexuals no tiren endavant als jutjats