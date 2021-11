Teníem unes ganes boges de tornar amb la segona temporada d'Helvètica i ja som aquí! En aquest primer capítol de la nova temporada hem començat ben fort i ens hem endinsat en cases, estudis i fins i tot cinemes per parlar del disseny d'interiors.



La Flora Saura va trobar-se amb l'Andrea Capilla i en Joan Martí, d'Andrea+Joan Arquitectes, en el seu futur estudi. Estava blanc i buit, però ens van explicar tots els passos que farien per donar-li vida i transformar-lo en un espai còmode on treballar i viure. Amb ells, vam parlar de les diferències entre disseny d'interiors i arquitectura: dues disciplines que estan estretament lligades i sovint es malentenen.



Del seu estudi vam passar al de l'Alga Studio per conversar amb l'Andrea Álvarez, una jova graduada per la BAU que ara fa realitat les llars dels seus clients. I no només això! I és que a través de tecnologia 3D és capaç de mostrar-nos un mateix espai dissenyat de moltes maneres diferents. Canvis de colors, d'elements decoratius i fins i tot canvis de llum per veure un simulacre de com seria un racó amb la llum del migdia o la llum de la posta de sol. D'aquesta manera, els clients poden veure des del primer moment una idea molt aproximada de com serà el resultat final del disseny.





Disseny d'interiors en 3D d'Alga Studio cropper





Vam continuar la nostra ruta al Space Ech, on l'Adrián Jurado ens va rebre. És arquitecte i cofundador de P-M-A-A i, per ell, la llum és imprescindible per dissenyar. Per aquest mateix projecte, Space Ech, la llum és un element amb gran pes, ja que entra directament del sostre i crea una rodona perfecta en el terra de l'espai. La geometria és un altre element clau: al voltant de la rodona de llum s'aixequen quatre columnes que formen una creu estesa per tot l'espai. I pel que fa al color: el blanc! No hi vam trobar cap altre color.



Enric Mir i Maria José Balañá a Helvètica cropper





L'Òscar Dalmau va ser l'encarregat de presentar-nos l'Enric Mir i la Maria José Balañá. Ell és nebot de l'arquitecte Antoni Bonamusa i ella és la filla de l'empresari Pere Balañá. Tots tres van parlar de la relació estreta que van tenir Bonamusa i Balañá, una relació de la qual va sorgir el disseny de tots els cinemes Balañá, des d'aquells ja desapareguts com el Palau Balañá, a tocar de l'Estació de Sants, com aquell que encara resisteix, l'estimat Cinema Aribau. Però més enllà dels cinemes, Bonamusa també va destacar en altres dissenys: com els seients de la seu de l'ONU a Ginebra... tot un honor!



Per acabar, la Júlia Solans ens va esperar a casa seva i va aprofitar per redecorar-la. Tot i que no va haver-hi gaire èxit... I per això va aprofitar per parlar-nos d'una dissenyadora d'interiors de fama grandiosa: l'Iris Apfel. Potser aquí no és gaire coneguda, però als Estats Units ha tingut un paper molt important: ha dissenyat la Casa Blanca per a 9 presidents diferents. Una crack! Això sí, a la Casa Blanca no va aplicar el seu vertader estil: molt rebuscat, replet d'objectes i tocanr l'horror vacui.





Iris Apfel il·lustrada per Júlia Solans cropper





Ens veiem al següent capítol d'Helvètica amb més disseny!