Antonio González Flores nació el 14 de noviembre de 1961 y Lola Flores, 'la Faraona', lo trajo al mundo con una guitarra debajo del brazo y el arte recorriendo sus venas. Pero su vida se truncó tras perder a su madre. El año 1995 fue fatídico para la familia Flores: primero falleció la matriarca a causa del cáncer que padecía y tan solo dos semanas después, su hijo seguía el mismo destino. Antonio Flores cumpliría hoy 60 años. O más bien cumple, porque como dice su hermana Lolita: "Está vivo. Sale por la radio y las canciones que hizo no pasan de moda". El artista sigue presente a través de su música y sus composiciones y en el 60 aniversario de su nacimiento, el programa Corazón repasa su vida en 10 frases y datos curiosos.

Pero finalmente salió cantante como sus padres, ya que el arte corre por sus venas. Su debut como artista fue en Aplauso en 1980 con su conocidas canciones No dudaría y Libre.

"Nada más nacer y salir por la vagina de mi madre ya me hicieron una foto", aseguró Antonio Flores en una entrevista. E l hijo de Lola Flores y Antonio González 'El Pescaílla' fue famoso desde el día en que nació . Por eso su primera aparición en televisión española no fue como artista. Apareció junto a su madre asegurando que de mayor quería ser futbolista o ingeniero.

Su imaginación y su talento para la música no conocía límites y su legado aún perdura entre generaciones gracias a sus letras y ritmos. Un Flores, sin duda.

Pero Antonio no solo triunfó como cantante , sino también como compositor. Fue el que compuso canciones míticas para grandes artistas como "Pongamos que hablo de Madrid", para Joaquín Sabina ; "Vente pa' Madrid", para Ketama; o "Mi gato", para su hermana Rosario.

Antonio y un amigo suyo estaban en una manifestación. Un policía les pidió los datos y ambos acabaron en el calabozo porque el agente pensó que le estaban vacilando al darles sus DNI . Así lo confesó el propio Antonio Flores en 1993 en el programa ¡Hola Raffaella! de TVE: "Y me dijo: 'Sí hombre sí y yo soy el hijo de Lola Flores. Los dos para comisaría".

Lolita Flores confesó en Lazos de Sangre lo que Antonio Flores sentía por su madre : "No puedo vivir sin ella. A mi hija la quiero y la adoro con mis cinco sentidos, pero me falta mi luz", dijo en esas dos semanas que pasaron entre la muerte de ella y la de él.

5. Las drogas, consecuencia de la mili

El primer bache de su vida fue la mili. A partir de ahí sus fantasmas siempre le persiguieron. Cuando le arrancaron su melena fue como si le arrancasen de sí mismo, según confesó Antonio. Pero el trauma no quedó ahí. El hijo de Lola Flores comenzó a consumir drogas: "Salí mosqueado conmigo mismo y me dediqué a no preocuparme ni por mí ni por mi salud y a vivir la noche", confesó.