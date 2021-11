Lolita Flores se abre en canal en un post. Tal vez uno de sus más existenciales. Hoy, 14 de noviembre de 2021, se cumplen 60 años del nacimiento de su hermano, Antonio Flores. El año 1995 fue fatídico para la familia Flores: primero falleció la matriarca, Lola Flores, a causa del cáncer que padecía y tan solo dos semanas después, seguía el mismo destino su hijo Antonio, a la edad de 33 años. La muerte de madre e hijo dejaron un vacío en Lolita y Rosario Flores, aunque también dejaron un gran legado artístico, musical y cultural. No hay un día que las hermanas Flores no les tengan presentes y en el que hubiera sido el 60 cumpleaños de Antonio Flores, no iba a ser menos. De madrugada, Lolita Flores compartía esta emotiva felicitación en las redes sociales.

La emotiva felicitación de Lolita a su hermano, Antonio Flores

Antonio González Flores nació el 14 de noviembre de 1961 y Lola Flores, 'la Faraona', lo trajo al mundo con una guitarra debajo del brazo y el arte recorriendo sus venas. Pero su vida se truncó tras perder a su madre. Su hermana mayor, Lolita, se ha encargado de recordar que debería haber cumplidos 60 años: "Feliz cumple hermano. Tienes 60 años aquí en la tierra y 33 donde estás", empieza la cantante en su publicación de Instagram. Su muerte le dejó huella y aún a día de hoy, 26 años después de su muerte, lo sigue haciendo: "Te echo de menos. Tú me conoces. Sabes cómo soy y cómo siento", escribe.

Al lado del texto, Lolita ha elegido una antigua fotografía en la que aparece junto a su hermano abrazada y sonriente. Eran hermanos con el arte en las venas: "Somos en tantas cosas iguales y en otras tan diferentes...", confiesa Lolita Flores. Y a continuación, le cuenta cómo le van las cosas a la familia Flores desde que él no está, alardeando del talento de la familia Flores en todas sus vertientes: "Tu música sigue sonando, tu hija Alba y tu sobrina Elena triunfan como actrices y están consiguiendo profesionalmente lo que desean", asegura.

En el que sería su 60 cumpleaños, ya que murió en 1995 @lolitafoficial en Instagram

"Tu hermana Rosario es una artista irrepetible como era mamá, tu sobrino Guillermo Furiase es un músico extraordinario", asegura Lolita Flores en cuanto a la rama musical de la familia. Pero de lo que más orgullosa se siente ella es de su nieto Noah Sierra, el hijo de Elena Furiase: "Me he hecho abuela y tengo un nieto que flipas". Y es que las buenas noticias no paran de llover en la familia Flores: "Tus sobrinos por parte de Rosario son lo más bonito que puedas ver, por dentro y por fuera", dice Lolita en referencia a Pedro Antonio y Lola Orellana.

Pero también ha sido un año complicado y lleno de emociones. La familia Flores tuvo que despedirse de Quique San Francisco a principios de año y después comenzaron los homenajes a Lola Flores en el 26 aniversario de su muerte y Lolita no está pasando por su mejor momento: "Me haces falta en este momento de mi vida más que nunca. Quizás porque me estoy haciendo mayor", confiesa la cantante. Aunque le consuela saber que no está solo: "Estás con papá y mamá. Eres feliz. Y eso nos alegra a todos. Feliz cumple Antonio. Feliz día, mi amor. Te quiero hermano, te quiero mucho", se despide.

04.22 min Lazos de sangre - Lolita sobre la muerte de Antonio Flores: "Murió de amor"

El emotivo mensaje de Lolita a su hermano en el 60 aniversario de su nacimiento no ha tardado en tener comentarios de toda la familia mencionada en el post, así como de amigos y seguidores que se han tomado un momento para leer las sentidas palabras de Lolita Flores en el 60 aniversario del nacimiento de su hermano Antonio. La primera en hacerlo ha sido Elena Furiase, con varios emojis de corazones rojos y una cara con una lágrima. Y Alba Flores ha hablado de su padre: "Eterno Antonio. Siempre en nuestros corazones", escribe. Otros famosos como Kiko Rivera o Loles León han mandado sus ánimos a Lolita: "Él está contigo" y "Siempre te echasremos de menos con todo el alma amigo", escribe cada uno.