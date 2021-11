Riscs de les escenes d'acció al cinema

Recentment, la indústria del cinema va quedar tocada després del fatídic accident que va tenir lloc durant el rodatge de pel·lícula 'Rust',

en què una bala va acabar amb la mort de la directora de fotografia.

Parlem amb Lluis Rivera, director de l'empresa especialitzada en efectes especials In Extremis Films, amb l'actor Adrián Expósito i amb el director de cine David Victori sobre quins són els perills que s'amaguen als sets de rodatge d'acció, coneixem com es treballen els efectes especials i quins protocols se segueixen dins les gravacions per prevenir accidents.