El conseller Joan Ignasi Elena veu "bastant sorprenent" que la ministra Raquel Sánchez digui que l'ampliació de l'aeroport del Prat depèn del Govern de Catalunya. En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees ironitza dient que, en comptes de dir-ne xantatge, es pot dir que "es fa com ells diuen o no es fa".

“☕ El conseller @joanignasielena veu "bastant sorprenent" que la ministra @raquelsjimenez digui que l'ampliació de l'aeroport depèn del Govern ��️ "No en diguem xantatge. Diguem que es fa com ells diuen o no es fa". �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/kwIldIDIDO pic.twitter.com/v1QsTamA5K “

Diu que el model que proposa el govern estatal és "caduc, antic i fracassat", propi d'una altra època. Assegura que la voluntat de preservar l'espai natural de la Ricarda s'ha manifestat "des del minut zero".

L'autodeterminació a la taula de diàleg

Sobre la taula de diàleg, el responsable de la conselleria d'Interior del Govern de la Generalitat critica les paraules del ministre Miquel Iceta, assegurant que no es parlarà d'autodeterminació: "No sé de què volen anar a parlar". Defensa que l'espai és per parlar d'un conflicte polític "que existeix a Catalunya", i no de temes com l'ampliació de l'aeroport del Prat.

“☕ El conseller @joanignasielena creu que amb el referèndum passarà el mateix que els indults: "S'acabarà fent". | @interiorcat



��️ "Iceta va dir que sí als indults, després va dir que mai, i després es van fer".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO pic.twitter.com/r9cG84X1C8“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 13, 2021

Sobre aquest assumpte, el conseller defensa que el ministre vol marcar posicions en les hores prèvies a la trobada. Per això, recorda què va passar amb el cas dels indults, i augura que ara passarà alguna cosa similar. "Iceta va dir que sí als indults, després va dir que mai, i després es van fer", diu Elena, assegurant que el referèndum "s'acabarà fent".