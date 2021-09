Els agents econòmics estan decebuts després de la decisió del govern espanyol de suspendre el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. En aquest sentit les principals patronals demanen als dos executius que arribin que tornin a asseure's a negociar i arribin a una entesa. En canvi, plataformes veïnals, alguns dels ajuntaments afectats i entitats ecologistes celebren la decisió.

"No ens quedarem parats davant el que pot ser la ruïna de l'economia catalana" , ha advertit Sánchez Llibre davant la possibilitat de no comptar amb aquests 1.700 milions d'inversió en l'aeroport.

Foment ha mostrat la seva "indignació i perplexitat" per la postura del Govern i li ha demanat "una ràpida rectificació" per a reprendre el diàleg que permeti salvar una inversió de 1.700 milions. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre , ha carregat durament contra l'actitud d l’executiu català que ha qualificat de “frivolitat ” i ha exigit que “parli amb una sola veu” per recuperar un diàleg amb profunditat amb el govern espanyol.

Pimec reclama rependre la negociació

L’adéu a la inversió milionària al Prat també és negativa pel president de Pimec, Antoni Cañete, que ha advertit que el pla prometia més passatgers i més llocs de treball a l'aeroport. Cañete ha insistit, en aquest sentit en la necessitat que totes dues administracions s’asseguin i trobin una solució.

“��️ @AntoniCanete, president de @pimec, ha valorat en roda de premsa telemàtica la situació de l’acord d’ampliació de l’Aeroport d’El Prat



"Exigim que el Govern de la Generalitat i el de l’Estat arribin a un acord per a l’ampliació de l’#aeroport"



�� https://t.co/JD9QLUGHxA pic.twitter.com/XtJ0UENvBv“ — PIMEC (@pimec) September 9, 2021

El diàleg que reclamen les patronals catalanes es veu, a hores d’ara, impossible des d'AENA, almenys fins el 2026. L'objectiu era convertir la infraestructura en un aeroport de referència com a hub intercontinental el 2031. Mala notícia per alguns alcaldes de la zona, com el de Viladecans. Mentre que altres com el del Prat es felicita per l'aturada de l'ampliació.

Els sindicats UGT i CCOO volen que el Prat no s'inclogui en cap batalla política i que es pensi únicament en el futur de Catalunya. Altres entitats com les ecologistes, en canvi, ho celebren. Algunes s'han concentrat a les portes de la Generalitat i mantenen la marxa del proper 19 de setembre.